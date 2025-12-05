Κακοκαιρία Byron: Μηνύματα από το 112 για Τρίκαλα, Καρδίτσα και Φθιώτιδα - Real.gr

Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους των Τρικάλων καλώντας τους να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις μέχρι το πρωί του Σαββάτου, λόγω της κακοκαιρίας Byron.

Παράλληλα, το 112 εξέδωσε προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα που θα πλήττουν και την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας έως αύριο το πρωί. Μήνυμα εστάλη και στους κατοίκους της Φθιώτιδας.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή σε υπόγειους χώρους, όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών.

