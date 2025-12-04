Quantcast
Κακοκαιρία Byron: Πού έπεσαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής στην Αττική - Δείτε χάρτες - Real.gr
real player

Κακοκαιρία Byron: Πού έπεσαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής στην Αττική – Δείτε χάρτες

20:35, 04/12/2025
Κακοκαιρία Byron: Πού έπεσαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής στην Αττική – Δείτε χάρτες

Έντονα είναι τα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώνονται στην Αττική λόγω της κακοκαιρίας Byron που είναι σε εξέλιξη.

Στον χάρτη που δημοσίευσε το meteo.gr αποτυπώνονται τα αθροιστικά ύψη βροχόπτωσης έως τις 18:00 το απόγευμα, όπως αυτά καταγράφηκαν από 101 μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Αναλυτικότερα, στη Βλυχάδα καταγράφηκε το μεγαλύτερο ύψος (97 mm) και ακολούθησαν τα Βίλια (76 mm) και ο Ασπρόπυργος (48 mm). Στο κέντρο της Αθήνας, στο Γκάζι η βροχή έφτασε τα 45 mm.

Στην νοτιοανατολική Πελοπόννησο καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως σήμερα το μεσημέρι (στις 16.00), σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr.

Όπως αποτυπώθηκε σε σχετικό χάρτη το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 16:00 σημειώθηκε στη Σκάλα Λακωνίας με 109.6 mm, ενώ ακολούθησε το Δίον Πιερίας με 101.2 mm.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Κακοκαιρία Byron: Έντονα τα καιρικά φαινόμενα στην Αττική - Ήχησε το 112 - Ποτάμια οι δρόμοι - Βίντεο & εικόνες

Κακοκαιρία Byron: Έντονα τα καιρικά φαινόμενα στην Αττική - Ήχησε το 112 - Ποτάμια οι δρόμοι - Βίντεο & εικόνες

19:53 04/12
Χρ.Μαγειρίας: «Δεν έχω κλέψει και δεν χρωστάω σε κανέναν τα αυτοκίνητα μου - Το δικαστήριο με αθώωσε για τις καταγγελίες Βάρρα»

Χρ.Μαγειρίας: «Δεν έχω κλέψει και δεν χρωστάω σε κανέναν τα αυτοκίνητα μου - Το δικαστήριο με αθώωσε για τις καταγγελίες Βάρρα»

18:20 04/12
Κακοκαιρία Byron: Βροχές και κατολισθήσεις στη Λακωνία, πλημμύρες στη Ζάκυνθο - Μηνύματα από το 112 - Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία

Κακοκαιρία Byron: Βροχές και κατολισθήσεις στη Λακωνία, πλημμύρες στη Ζάκυνθο - Μηνύματα από το 112 - Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία

15:02 04/12
«Μπλακ άουτ» λόγω κακοκαιρίας στην Ερμού - Πολλά καταστήματα χωρίς ρεύμα - BINTEO

«Μπλακ άουτ» λόγω κακοκαιρίας στην Ερμού - Πολλά καταστήματα χωρίς ρεύμα - BINTEO

20:15 04/12
Απάντηση ΥΕΘΑ στην Τουρκία: Πράττουμε το αυτονόητο, η Ελλάδα δεν απειλεί, δεν αγνοούμε το casus belli

Απάντηση ΥΕΘΑ στην Τουρκία: Πράττουμε το αυτονόητο, η Ελλάδα δεν απειλεί, δεν αγνοούμε το casus belli

17:30 04/12
Αυτό το νόστιμο σνακ μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική απώλεια βάρους σε μόλις 4 εβδομάδες

Αυτό το νόστιμο σνακ μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική απώλεια βάρους σε μόλις 4 εβδομάδες

10:00 30/11
Κακοκαιρία Byron: Αναβλήθηκε οριστικά ο αγώνας Ολυμπιακός - Φενερμπαχτσέ για την Ευρωλίγκα

Κακοκαιρία Byron: Αναβλήθηκε οριστικά ο αγώνας Ολυμπιακός - Φενερμπαχτσέ για την Ευρωλίγκα

19:36 04/12
Νικήτας Τσακίρογλου: Συγκλονίζει για τη Χρυσούλα Διαβάτη – «Ελπίζω στο θαύμα»

Νικήτας Τσακίρογλου: Συγκλονίζει για τη Χρυσούλα Διαβάτη – «Ελπίζω στο θαύμα»

19:30 04/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved