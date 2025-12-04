Κακοκαιρία Byron: Προειδοποιητικά μηνύματα για έντονα καιρικά φαινόμενα μέσω του 112 σε Κρήτη, Μαγνησία, Λάρισα, Σποράδες, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες - Real.gr

Μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν σε κατοίκους της Μαγνησίας, Λάρισας, Σποράδων, Εύβοιας, Χίου, Σάμου, Ικαρίας, Δωδεκανήσων, Κρήτης και Κυκλάδων προειδοποιώντας τους για έντονα καιρικά φαινόμενα και καλώντας τους να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Ειδικότερα στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Λάρισας και Σποράδων, το 112 προειδοποιεί για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα το επόμενο 24ωρο, στις Π.Ε Χίου, Σάμου, Ικαρίας και Δωδεκανήσων για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα από αύριο το πρωί μέχρι αύριο βράδυ, ενώ στην Κρήτη, στην Εύβοια και στις Κυκλάδες για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το μεσημέρι.