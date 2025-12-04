Quantcast
Κακοκαιρία Byron: Προειδοποιητικά μηνύματα για έντονα καιρικά φαινόμενα μέσω του 112 σε Κρήτη, Μαγνησία, Λάρισα, Σποράδες, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες - Real.gr
real player

Κακοκαιρία Byron: Προειδοποιητικά μηνύματα για έντονα καιρικά φαινόμενα μέσω του 112 σε Κρήτη, Μαγνησία, Λάρισα, Σποράδες, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες

23:02, 04/12/2025
Κακοκαιρία Byron: Προειδοποιητικά μηνύματα για έντονα καιρικά φαινόμενα μέσω του 112 σε Κρήτη, Μαγνησία, Λάρισα, Σποράδες, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες

ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

Μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν σε κατοίκους της Μαγνησίας, Λάρισας, Σποράδων, Εύβοιας, Χίου, Σάμου, Ικαρίας, Δωδεκανήσων, Κρήτης και Κυκλάδων προειδοποιώντας τους για έντονα καιρικά φαινόμενα και καλώντας τους να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Ειδικότερα στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Λάρισας και Σποράδων, το 112 προειδοποιεί για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα το επόμενο 24ωρο, στις Π.Ε Χίου, Σάμου, Ικαρίας και Δωδεκανήσων για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα από αύριο το πρωί μέχρι αύριο βράδυ, ενώ στην Κρήτη, στην Εύβοια και στις Κυκλάδες για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το μεσημέρι.

 

 

 

 

 


Νωρίτερα, η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Κρήτης είχε ενημερώσει για το έκτακτο δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ/ΕΜΚ, προβλέπεται η έλευση του καιρικού συστήματος με την ονομασία«BYRON».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Γιάννης Στάνκογλου: «Η μητέρα των παιδιών μου ήταν ο μεγαλύτερός μου έρωτας»

Γιάννης Στάνκογλου: «Η μητέρα των παιδιών μου ήταν ο μεγαλύτερός μου έρωτας»

23:59 04/12
Ιταλία: Η Ακτοφυλακή διέσωσε 45 παράτυπους μετανάστες στα ανοικτά της Λαμπεντούζα

Ιταλία: Η Ακτοφυλακή διέσωσε 45 παράτυπους μετανάστες στα ανοικτά της Λαμπεντούζα

23:50 04/12
Euroleague: Πήρε το... θρίλερ και παρέμεινε κορυφή η Χαποέλ Τελ Αβίβ

Euroleague: Πήρε το... θρίλερ και παρέμεινε κορυφή η Χαποέλ Τελ Αβίβ

23:38 04/12
Shonda Rhimes: Η δημιουργός του Grey’s Anatomy μιλά για τη φήμη – «Χίλιες μέλισσες που σε τσιμπάνε»

Shonda Rhimes: Η δημιουργός του Grey’s Anatomy μιλά για τη φήμη – «Χίλιες μέλισσες που σε τσιμπάνε»

23:30 04/12
Πόλο - Euro Cup ανδρών: Ο Παναθηναϊκός νίκησε στα πέναλτι τη Βαζούτας και πάει για «τελικό» πρόκρισης με Βουλιαγμένη

Πόλο - Euro Cup ανδρών: Ο Παναθηναϊκός νίκησε στα πέναλτι τη Βαζούτας και πάει για «τελικό» πρόκρισης με Βουλιαγμένη

23:20 04/12
Γερμανία: Ζήτημα κομματικής πειθαρχίας έθεσε ο καγκελάριος Μερτς ενόψει της αυριανής ψηφοφορίας για το συνταξιοδοτικό

Γερμανία: Ζήτημα κομματικής πειθαρχίας έθεσε ο καγκελάριος Μερτς ενόψει της αυριανής ψηφοφορίας για το συνταξιοδοτικό

23:15 04/12
Μαίνεται η κακοκαιρία «Byron»: Μηνύματα «112» σε πολλές περιοχές της χώρας - Πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα αύριο

Μαίνεται η κακοκαιρία «Byron»: Μηνύματα «112» σε πολλές περιοχές της χώρας - Πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα αύριο

23:05 04/12
Κακοκαιρία Byron: Προειδοποιητικά μηνύματα για έντονα καιρικά φαινόμενα μέσω του 112 σε Κρήτη, Μαγνησία, Λάρισα, Σποράδες, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες

Κακοκαιρία Byron: Προειδοποιητικά μηνύματα για έντονα καιρικά φαινόμενα μέσω του 112 σε Κρήτη, Μαγνησία, Λάρισα, Σποράδες, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες

23:02 04/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved