Κακοκαιρία Byron: Προειδοποιητικά μηνύματα για έντονα καιρικά φαινόμενα μέσω του 112 σε Κρήτη, Μαγνησία, Λάρισα, Σποράδες, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες - Real.gr

Ειδικότερα στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Λάρισας και Σποράδων, το 112 προειδοποιεί για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα το επόμενο 24ωρο, στις Π.Ε Χίου, Σάμου, Ικαρίας και Δωδεκανήσων για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα από αύριο το πρωί μέχρι αύριο βράδυ, ενώ στην Κρήτη, στην Εύβοια και στις Κυκλάδες για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το μεσημέρι.
Νωρίτερα, η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Κρήτης είχε ενημερώσει για το έκτακτο δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ/ΕΜΚ, προβλέπεται η έλευση του καιρικού συστήματος με την ονομασία«BYRON».