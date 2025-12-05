Κακοκαιρία Byron: Σε ποιες περιοχές είναι κλειστά τα σχολεία - Real.gr

Λόγω της έντονης κακοκαιρίας, το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενημέρωσε ότι σήμερα Παρασκευή θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία σε 11 δήμους της χώρας.

Παράλληλα, από την Περιφέρεια Αττικής ανακοινώθηκε ότι όλα τα σχολεία της Αττικής θα παραμείνουν κλειστά.

Αναλυτικά, σύμφωνα με αποφάσεις των κατά τόπους δήμων, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για τη λειτουργία ή μη των σχολείων, θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία στους εξής δήμους:

* Δήμος Ορεινής Καλαμπάκας

* Δήμος Δίου Ολύμπου

* Δήμος Κατερίνης

* Δήμος Ρόδου

* Δήμος Κάσου

* Δήμος Τήλου

* Δήμος Σύμης

* Δήμος Καστελόριζου

* Δήμος Ανατολικής Μάνης

* Δήμος Ευρώτα

* Δήμος Μονεμβασιάς

Η ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ επεσήμανε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και με όλους τους δήμους που αντιμετωπίζουν προβλήματα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.