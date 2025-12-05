Κακοκαιρία «Byron»: Σοβαρές προβλήματα στη Δυτική Αττική, εικόνες καταστροφής στη Λακωνία - Τι δήλωσε ο δήμαρχος Μάνδρας - Real.gr

Σαρωτικό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron που έπληξε μεγάλο μέρος της χώρας, προκαλώντας πολλά προβλήματα και ζημιές.

Στο λεκανοπέδιο της Αττικής, παρά τα αντιπλημμυρικά έργα των τελευταίων ετών, οι καταιγίδες έπνιξαν πολλές γειτονιές στα δυτικά προάστια, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας.

Τα σημαντικότερα προβλήματα καταγράφονται στη Δυτική Αττική και πιο συγκεκριμένα στις περιοχές Νέα Πέραμος, Μέγαρα και Μάνδρα, όπου οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει.

Στη Νέα Πέραμο το ύψος του νερού έφτασε το ένα μέτρο, πλημμυρίζοντας μέχρι και το κοιμητήριο της περιοχής. Κάτοικος της περιοχής ανέφερε ότι «τα φρεάτια είναι όλα κλειστά», ενώ μεγάλες ζημιές έχουν υποστεί και θερμοκήπια.

Παρόλο που τα συνεργεία δούλευαν πυρετωδώς όλη την ημέρα για να καθαρίσουν τους δρόμους από φερτά υλικά, πέτρες, και κορμούς δέντρων, οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές.

Στην Καλλιθέα οι κάτοικοι είδαν μπροστά τους ένα σιντριβάνι στην οδό Σκρα. Το νερό ξεπηδούσε για αρκετή ώρα από το καπάκι αγωγού ομβρίων υδάτων. Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου ο συγκεκριμένος αγωγός δεν καταλήγει στον Κηφισό ποταμό, όπως προέβλεπε η μελέτη.

Η Γρηγορίου Λαμπράκη στο Κερατσίνι γέμισε με νερό με αποτέλεσμα αρκετά αυτοκίνητα να ακινητοποιηθούν. Πολλοί δρόμοι της Αττικής έμοιαζαν με ποτάμια, ενώ οδηγοί εγκλωβίστηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους.

Ζημιές υπέστησαν τα καταστήματα και στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, καθώς τα φρεάτια δεν απορρόφησαν τον μεγάλο όγκο των υδάτων. «Κάθε φορά που έχει έντονη βροχόπτωση αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά προβλήματα. Όλα αυτά τα νερά έρχονται από το Σύνταγμα και φτάνουν στην Πειραιώς και την Χαμοστέρνας», λέει καταστηματάρχης.

«Έχω πάθει μεγάλη ζημιά στις κτιριακές εγκαταστάσεις του χώρου μου, σε προϊόντα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και όλα. Και δυστυχώς η Πυροσβεστική δεν μπορεί να έρθει να κάνει απάντληση υδάτων, λόγω χαμηλής στάθμης», λέει άλλος ιδιοκτήτης επιχείρησης.

Στην περιοχή της Μάνδρας κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, φοβούμενοι ότι μπορεί να πλημμυρίσουν. Υπενθυμίζεται ότι 24 συνάνθρωποί μας έχασαν την ζωή τους στη Μάνδρα τον Νοέμβριο του 2017, από την καταστροφική πλημμύρα που έπληξε την περιοχή.

«Αναμνήσεις πάντα φέρνει. Εδώ στη Μάνδρα, με το που πιάνει και βρέχει λίγο, μας πιάνει όλους πανικός και ψυχολογικό», λέει κάτοικος της Μάνδρας στον ΑΝΤ1.

Φερτά υλικά μπλόκαραν την κοίτη ποταμού κάτω από γεφυράκι, περίπου ένα χιλιόμετρο έξω από τη Μάνδρα, με αποτέλεσμα το νερό να καταλήξει στον οικισμό.

Δήμαρχος Μάνδρας: Τα αντιπλημμυρικά έργα που έγιναν μετά την τραγωδία του 2017 απέδωσαν

Ο δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας Αρμόδιος Δρίκος μίλησε στον ΑΝΤ1 για τις πληγές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία «Byron».

«Είχαμε δύο δύσκολα 24ωρα, οι όγκοι του νερού ήταν πάρα πολύ μεγάλοι και απ’ ότι φαίνεται ότι καταγράφηκε και από το Αστεροσκοπείο, οι ποσότητες ήταν μεγαλύτερες από την πλημμύρα του 2017. Εκ του αποτελέσματος μπορούμε να πούμε ότι η Μάνδρα στα σημαντικά άντεξε, γιατί προστατεύτηκε η ανθρώπινη ζωή. Δεν είχαμε απώλειες συνανθρώπων μας και καταφέραμε τα πολύ μεγάλα ύψη νερού μέσα στην πόλη να τα αποφύγουμε. Παρότι, λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν την τελευταία περίοδο στην πόλη μας, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021 και του 2023 που έχουμε χάσει 200 χιλιάδες στρέμματα περιαστικού δάσους, φαίνεται ότι η προετοιμασία που είχαμε κάνει και τα έργα κατάφεραν να ανασχέσουν το μεγαλύτερο κομμάτι του νερού».

«Φαίνεται ότι τα αντιπλημμυρικά έργα στο μεγαλύτερο ποσοστό απέδωσαν, καθώς προστάτευσαν την πόλη από πολύ μεγάλα ύψη νερού που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απώλειες ανθρώπινων ζωών. Μαζί με τις υπόλοιπες προετοιμασίες που είχαμε κάνει όλη αυτή την περίοδο. Βέβαια φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε ακόμα γιατί το μείζον είναι το νερό να μην μπει καθόλου στην πόλη. Ακόμα και υλικές ζημιές να προκαλεί και σε χαμηλότερα ύψη… Δεν θέλουμε το νερό από τα ρέματα και από τις γύρω περιοχές, από τους γύρω ορεινούς όγκους, να καταλήγει σε κεντρικούς αστικούς δρόμους και να προκαλεί υλικές ζημιές», πρόσθεσε ο δήμαρχος Μάνδρας.

Εικόνες καταστροφής στην Πελοπόννησο

Αποκαρδιωτικές είναι και οι εικόνες από την Πελοπόννησο με τον όγκο της λάσπης να επηρεάζει τη Λακωνία και πιο συγκεκριμένα το χωριό Πλάτανος στο Γύθειο.

Από τη λάσπη και τα φερτά υλικά που μπήκαν στις αυλές σπιτιών προκλήθηκαν σοβαρά προβήματα, ενώ ζημιές έχουν σημειωθεί και σε επιχειρήσεις.

Μηχανήματα του Δήμου, της Περιφέρειας αλλά και κάτοικοι με όσα μέσα διαθέτουν προσπαθούν να καθαρίσουν το οδικό δίκτυο και ελπίζουν σε γρήγορη καταγραφή και αποκατάσταση των ζημιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει γίνει αίτημα για να κηρυχθεί ο Δήμος Ανατολικής Μάνης σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ενώ αύριο αναμένονται κλιμάκια για να καταγράφουν τις ζημιές στα σπίτια, που ξεπερνούν τα 17.