Κακοκαιρία Byron: Βίντεο από την επιχείρηση απεγκλωβισμού στον Διρό Λακωνίας - Real.gr

Μεγάλα προβλήματα σημειώθηκαν στην περιοχή της Ανατολικής Μάνης στη Λακωνία από την έντονη βροχόπτωση, όπως αναφέρθηκε από το κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Τα προβλήματα που πλήτουν την περιοχή του Διρού λόγω των καιρικών συνθηκών και ταλανίζουν την Ανατολική Μάνη τις τελευταίες ώρες είχαν ως αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό ατόμων τα οποία και κινδύνευσαν.

Σύμφωνα με βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, από τη διασταύρωση Καρβελάς προς το Γύθειο, στη θέση Διρός. Είχε εγκλωβιστεί οδηγός του οχήματος καθώς έχει φουσκώσει το ρέμα. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν μετά από μεγάλη προσπάθεια. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία τουλάχιστον 10 άτομα απεγκλωβίστηκαν από πσίτια και αυτοκίνητα στην Ανατολική Μάνη. Αυτήν την ώρα μεταβαίνει ερπυστριοφόρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο χωριό Μαυροβούνι για να απεγλωβίσει κόσμο καθώς έχει πλημυρρίσει όλο το χωριό.