Κακοκαιρία Byron: Βροχές και κατολισθήσεις στη Λακωνία, πλημμύρες στη Ζάκυνθο - Μηνύματα από το 112 - Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία - Real.gr

Η κακοκαιρία Byron έχει φέρει έντονα καιρικά φαινόμενα, τα οποία πλήττουν αρκετές περιοχές της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, τα έντονα φαινόμενα πλήττουν τη Δημοτική Ενότητα Ανατολικής Μάνης και του Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Στον Πλάτανο, του Γυθείου η έντονη βροχή έχει μετατρέψει σε χειμάρρους τους δρόμους του χωριού προκαλώντας σημαντικές ζημιές στην περιοχή, ενώ έχουν πλημμυρίσει σπίτια και καλλιέργειες . Χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό δύο ατόμων. Έχει κλείσει ο δρόμος από τη Σπάρτη προς Σκάλα στο χωριό Στεφανιά και ο δρόμος από Σπάρτη προς Γύθειο στο ύψος του Βασιλακίου.

Τα φαινόμενα αναμένεται να κορυφωθούν το μεσημέρι και ισχυρή είναι η ανησυχία ότι τα ρέματα θα υπερχειλίσουν, προκαλώντας πλημμύρες. Κλειστά θα μείνουν αύριο τα σχολεία στους δήμους Αν Μάνης και Ευρώτα. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται έκτακτη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με στόχο τον συντονισμό των υπηρεσιών και την αντιμετώπιση των τυχόν προβλημάτων.

Μηνύματα του 112

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων στην Δημοτική Ενότητα #Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας #Λακωνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) December 4, 2025

Οι συνεχείς βροχοπτώσεις έχουν οδηγήσει σε κατολισθήσεις σε αρκετά σημεία, με αποτέλεσμα ορισμένοι δρόμοι να είναι δύσκολα προσβάσιμοι.



Μήνυμα από το 112 ήχησε για τον Ευρώτα καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω της έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων στην Δημοτική Ενότητα #Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας #Λακωνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) December 4, 2025

Προβλήματα στη Ζάκυνθο

Σύμφωνα με το imerazante, στις Αλυκές Ζακύνθου η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν πλημμύρες σε δρόμους και χωράφια. Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να μη μετακινούνται αν δεν είναι έκτακτη ανάγκη.

Νέο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων: Ισχυρές καταιγίδες το μεσημέρι και στην Αττική -Κακοκαιρία ως το Σάββατο

Στην Επαρχιακή Οδό Ζακύνθου-Αλυκών ο δρόμος έκλεισε από το Μαντολάτο και κάτω όπου υπάρχουν προβλήματα, ενώ και στην επαρχιακή κοντά στο χωριό Κούκεσι υπήρξαν προβλήματα. Επίσης σημειώθηκαν μικρές κατολισθήσεις στη Λιθακιά.

Κλειστά τα σχολεία σε Ρόδο, Σύμη, Τήλο και Καστελλόριζο λόγω της κακοκαιρίας

Ύστερα από σχετικές αποφάσεις των Δημάρχων Ρόδου, Σύμης, Καστελλόριζου και Τήλου, αύριο Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου δεν θα λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων στα τέσσερα νησιά. Το μέτρο λαμβάνεται προληπτικά, καθώς στην περιοχή αναμένονται έντονες καιρικές συνθήκες σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία και τα έκτακτα δελτία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Η αναστολή αφορά τόσο τα δημόσια όσο και ιδιωτικά σχολεία, καθώς και τις δομές προσχολικής αγωγής, τα ειδικά σχολεία και κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα που λειτουργεί υπό την ευθύνη των τοπικών δομών. Οι δημοτικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, με τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας να παρακολουθούν την εξέλιξη της κακοκαιρίας.

Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο καιρού

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Πέμπτη (04-12-2025) και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025) στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας, αφού η ΕΜΥ πριν λίγη ώρα επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Σήμερα Πέμπτη (04-12-25) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ιονίου (κυρίως ν. Κεφαλονιά και Ζάκυνθος), μέχρι το μεσημέρι

β. στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)

γ. στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα) και τις Σποράδες

δ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)

ε. στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)

στ. στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)

ζ. στις Κυκλάδες

η. στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)

θ. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.