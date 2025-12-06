Κακοκαιρία Byron: Υπερχείλισε ο ποταμός Ενιπέας, ήχησε το 112 σε οικισμούς στα Φάρσαλα - Ζημιές σε διάβαση - Real.gr

Quantcast
09:31, 06/12/2025
Κακοκαιρία Byron: Υπερχείλισε ο ποταμός Ενιπέας, ήχησε το 112 σε οικισμούς στα Φάρσαλα – Ζημιές σε διάβαση

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τέθηκαν από νωρίς το πρωί του Σαββάτου οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του νομού Λάρισας, μετά την αποστολή προειδοποιητικού μηνύματος από το 112, εξαιτίας της υπερχείλισης του ποταμού Ενιπέα.

Σημαντικές ζημιές φαίνεται πως έχει υποστεί η διάβαση της Αμπελιάς, στο ύψος της παλαιάς γέφυρας, από την ορμή του ποταμού Ενιπέα, όπως καταγράφει το ifarsala.gr.

Στα Δενδράκια, ο Ενιπέας κατεβαίνει με ορμή εντός των ορίων του ποταμού, ενώ αυτή την ώρα η βροχόπτωση φαίνεται πως υποχωρεί.

Δείτε βίντεο:

Η Πολιτική Προστασία κάλεσε τους πολίτες που βρίσκονται σε περιοχές πλησίον της κοίτης του ποταμού να είναι σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις όπως στην περιοχή της Υπέρειας ζητήθηκε προληπτική μετακίνηση προς ασφαλέστερα σημεία και κατεύθυνση προς την περιοχή των Φαρσάλων.

 

Στο μήνυμα που εστάλη το πρωί, αναφερόταν ότι οι κάτοικοι σε Λεύκη, Ορφανά, Αμπελώνα, Φύλλο και Ηλία οφείλουν να παραμείνουν σε επιφυλακή λόγω του κινδύνου υπερχείλισης του ποταμού και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

 

 

«Το νερό είναι 1 με 1,5 μέτρο από το χείλος για να βγει στη μεγάλη κοίτη» είπε o περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας στο EΡΤnews.

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι Περιφερειακές Ενότητες Τρικάλων και Καρδίτσας όπως και οι δήμοι της Δυτικής Θεσσαλίας, καθώς οι τελευταίες ισχυρές βροχοπτώσεις, που συνεχίζονται και σήμερα με αμείωτο ρυθμό στην περιοχή, έχουν σημάνει συναγερμό για πιθανές υπερχειλίσεις ποταμών.

Σε δηλώσεις προς το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή και ο αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας Κώστας Τέλιος τονίζουν πως είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, όμως λόγω των συνεχών και έντονων βροχοπτώσεων βρισκόμαστε σε επιφυλακή και συνεχή έλεγχο της στάθμης των νερών στα ποτάμια της περιοχής.

 

09:31 06/12
