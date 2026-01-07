Κακοκαιρία χτυπάει την Ήπειρο: Ήχησε το 112 - «Προσοχή στις μετακινήσεις» - Real.gr

Η κακοκαιρία το απόγευμα ήταν ιδιαίτερα έντονη στη περιοχή, με αποτέλεσμα να ηχήσει το 112 για όλη την Ηπειρο.

Στο μήνυμά της η Πολιτική Προστασία κάνει λόγο για έντονα καιρικά φαινόμενα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιφέρεια Ηπείρου και ζητά από τους πολίτες να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Εκδήλωση έντονων καιρικών και κατολισθητικών φαινομένων μέχρι τις πρωινές ώρες της 08/01/2026 σε περιοχές της #Περιφέρειας_Ηπείρου. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) January 7, 2026



