Κακοκαιρία χτυπάει την Ήπειρο: Ήχησε το 112 - «Προσοχή στις μετακινήσεις» - Real.gr

Κακοκαιρία χτυπάει την Ήπειρο: Ήχησε το 112 – «Προσοχή στις μετακινήσεις»

20:58, 07/01/2026
Η κακοκαιρία το απόγευμα ήταν ιδιαίτερα έντονη στη περιοχή, με αποτέλεσμα να ηχήσει το 112 για όλη την Ηπειρο.

Στο μήνυμά της η Πολιτική Προστασία κάνει λόγο για έντονα καιρικά φαινόμενα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιφέρεια Ηπείρου και ζητά από τους πολίτες να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

 

 

 


 

