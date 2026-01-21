Κακοκαιρία: Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική- Πού υπάρχουν εκτροπές - Real.gr

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την Αττική, η Τροχαία προχώρησε σε σειρά έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, με διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας σε κεντρικούς οδικούς άξονες.
Συγκεκριμένα, εκτροπές κυκλοφορίας πραγματοποιούνται:
- Στην οδό Πειραιώς, από το ύψος της οδού Κύπρου, στο ρεύμα προς Αθήνα, στην περιοχή του Μοσχάτου.
- Στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, από το ύψος της Ακτής Μουτσοπούλου, στην περιοχή του Πειραιά.
- Στη συμβολή των λεωφόρων Γρηγορίου Λαμπράκη και Δημοκρατίας, στην περιοχή του Κερατσινίου.
- Στην οδό Ημέρου Πεύκου, στη θέση Βάρδας, από το ύψος της οδού Φιλίας έως την οδό Μαραθώνος, στην περιοχή των Σπάτων.
- Στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση, από το ύψος της οδού 34ου Συντάγματος Πεζικού, στην περιοχή του Πειραιά.
- Στην οδό Ειρήνης, από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής, στην περιοχή της Νέας Μάκρης.
- Στη συμβολή των οδών Κανάρη και Ακτή Ηετιώνεια, στον Πειραιά (υπόγεια διάβαση).
- Στην έξοδο της λεωφόρου Ποσειδώνος για τη λεωφόρο Συγγρού, ρεύμα προς Αθήνα.
Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών για την αποφυγή προβλημάτων στις μετακινήσεις τους.