Κακοκαιρία: Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική- Πού υπάρχουν εκτροπές - Real.gr

18:24, 21/01/2026
Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την Αττική, η Τροχαία προχώρησε σε σειρά έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, με διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας σε κεντρικούς οδικούς άξονες.

Συγκεκριμένα, εκτροπές κυκλοφορίας πραγματοποιούνται:

  • Στην οδό Πειραιώς, από το ύψος της οδού Κύπρου, στο ρεύμα προς Αθήνα, στην περιοχή του Μοσχάτου.
  • Στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, από το ύψος της Ακτής Μουτσοπούλου, στην περιοχή του Πειραιά.
  • Στη συμβολή των λεωφόρων Γρηγορίου Λαμπράκη και Δημοκρατίας, στην περιοχή του Κερατσινίου.
  • Στην οδό Ημέρου Πεύκου, στη θέση Βάρδας, από το ύψος της οδού Φιλίας έως την οδό Μαραθώνος, στην περιοχή των Σπάτων.
  • Στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση, από το ύψος της οδού 34ου Συντάγματος Πεζικού, στην περιοχή του Πειραιά.
  • Στην οδό Ειρήνης, από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής, στην περιοχή της Νέας Μάκρης.
  • Στη συμβολή των οδών Κανάρη και Ακτή Ηετιώνεια, στον Πειραιά (υπόγεια διάβαση).
  • Στην έξοδο της λεωφόρου Ποσειδώνος για τη λεωφόρο Συγγρού, ρεύμα προς Αθήνα.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών για την αποφυγή προβλημάτων στις μετακινήσεις τους.

