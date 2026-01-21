Κακοκαιρία: Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική- Πού υπάρχουν εκτροπές - Real.gr

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την Αττική, η Τροχαία προχώρησε σε σειρά έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, με διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας σε κεντρικούς οδικούς άξονες.

Συγκεκριμένα, εκτροπές κυκλοφορίας πραγματοποιούνται:

Στην οδό Πειραιώς , από το ύψος της οδού Κύπρου, στο ρεύμα προς Αθήνα, στην περιοχή του Μοσχάτου.

, από το ύψος της οδού Κύπρου, στο ρεύμα προς Αθήνα, στην περιοχή του Μοσχάτου. Στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, από το ύψος της Ακτής Μουτσοπούλου , στην περιοχή του Πειραιά.

από το , στην περιοχή του Πειραιά. Στη συμβολή των λεωφόρων Γρηγορίου Λαμπράκη και Δημοκρατίας , στην περιοχή του Κερατσινίου.

των και , στην περιοχή του Κερατσινίου. Στην οδό Ημέρου Πεύκου , στη θέση Βάρδας, από το ύψος της οδού Φιλίας έως την οδό Μαραθώνος, στην περιοχή των Σπάτων.

, στη θέση Βάρδας, από το ύψος της οδού Φιλίας έως την οδό Μαραθώνος, στην περιοχή των Σπάτων. Στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση , από το ύψος της οδού 34ου Συντάγματος Πεζικού, στην περιοχή του Πειραιά.

, από το ύψος της οδού 34ου Συντάγματος Πεζικού, στην περιοχή του Πειραιά. Στην οδό Ειρήνης, από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής, στην περιοχή της Νέας Μάκρης.

από το ύψος της οδού έως την οδό Αγίας Παρασκευής, στην περιοχή της Νέας Μάκρης. Στη συμβολή των οδών Κανάρη και Ακτή Ηετιώνεια , στον Πειραιά (υπόγεια διάβαση).

των και , στον Πειραιά (υπόγεια διάβαση). Στην έξοδο της λεωφόρου Ποσειδώνος για τη λεωφόρο Συγγρού, ρεύμα προς Αθήνα.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών για την αποφυγή προβλημάτων στις μετακινήσεις τους.