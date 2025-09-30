«Έντονα φαινόμενα» Πέμπτη και Παρασκευή - Η ανάρτηση Κολυδά για την επερχόμενη κακοκαιρία - Real.gr

Ισχυρό σύστημα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει τη χώρα τις επόμενες μέρες σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, από το πρωί της Πέμπτης η κακοκαιρία θα αρχίσει να επηρεάζει τα νησιά του Ιονίου και τα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα, καθώς το σύστημα κινείται ανατολικότερα. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται μετά το μεσημέρι, όπως επισημαίνει.

Ο κ. Κολυδάς εφιστά την προσοχή όχι μόνο στη δυτική Ελλάδα, αλλά και στα βόρεια τμήματα της χώρας την Πέμπτη. Την Παρασκευή, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στο ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα.

Αναλυτικά η ανάρτησή του κ. Κολυδά:

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ

Από το απόγευμα της Τετάρτης οργανώνεται το βαρομετρικό χαμηλό στη Νότια Ιταλία που βαθμιαία θα κινηθεί προς το Ιόνιο. Απο το πρωί της Πέμπτης θα επηρεάσει τα νησιά του Ιονίου και τα δυτικά ηπειρωτικά, κινούμενο ανατολικότερα. Τα έντονα φαινόμενα θα εκδηλώνονται κυρίως μετά το μεσημέρι.

Λαμβάνοντας υπόψιν μας όλα τα δεδομένα, εφιστούμε προσοχή πέραν της δυτικής Ελλάδος και στα βόρεια την Πέμπτη, καθώς και στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα την Παρασκευή .

Αυριο θα έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα και αναμένουμε περισσότερες πληροφορίες από το αναλυτικό δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τις επόμενες μέρες

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 01-10-2025

Στη Θράκη, τις Κυκλάδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις. Στα δυτικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές που από τη νύχτα στο Ιόνιο θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην ανατολική Πελοπόννησο και την κεντρική Μακεδονία μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 και από το βράδυ στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στο ανατολικό Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στη βορειοδυτική ηπειρωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 19 με 20 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 23 με 25 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν. Στη Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στην κεντρική Μακεδονία όπου στα παράκτια θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Από τη νύχτα οι βροχές θα ενταθούν.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και από το βράδυ στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός : Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Από τη νύχτα στο Ιόνιο οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Από τη νύχτα στο Ιόνιο οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το βράδυ στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί 5 μποφόρ. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και στην ανατολική Πελοπόννησο το μεσημέρι – απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες μικρής διάρκειας.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη όπου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 και στην Κρήτη έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις στα βόρεια.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 και στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα παράκτια μεμονωμένες καταιγίδες. Από τη νύχτα οι βροχές θα ενταθούν.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 02-10-2025

Στα Δωδεκάνησα αρχικά αίθριος καιρός αλλά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και το βράδυ θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα, τοπικές βροχές και αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους και κατά διαστήματα πιθανώς να είναι ισχυρά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και μετά το μεσημέρι βόρειοι βορειοδυτικοί στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία νότιοι 4 με 6 ενώ στο βόρειο Αιγαίο θα είναι ανατολικοί 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03-10-2025

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα κατά τόπους και κατά διαστήματα πιθανώς να είναι ισχυρά αλλά μετά το μεσημέρι στα δυτικά και το βράδυ στα ανατολικά βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση το βράδυ και στα ανατολικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 04-10-2025

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πρόσκαιρες βροχές μέχρι το απόγευμα κυρίως στη νότια χώρα και το ανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και ανατολικά από δυτικές 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.