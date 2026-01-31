Κακοκαιρία: Ηχησε το 112 σε 4 περιοχές - Real.gr

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Ηλείας, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς, μετά από επείγουσα ειδοποίηση της Πολιτικής Προστασίας που εστάλη μέσω του αριθμού 112.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου έως και τις πρωινές ώρες της Κυριακής 1 Φεβρουαρίου 2026. Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες αυτοπροστασίας.