Κακοκαιρία: «Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για την Αττική- «Βροχές ενός μήνα σε λίγες ώρες» - Real.gr

«Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για έντονα καιρικά φαινόμενα: Αττική και βόρεια Ελλάδα στο «μάτι» της κακοκαιρίας

Προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα αύριο, Τετάρτη, στην Αττική, απευθύνει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε ανάρτησή του στα social media ενόψει της κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την χώρα μας.

Πιο συγκεκριμένα, ο μετεωρολόγος εκτιμά ότι την Τετάρτη θα σημειωθούν μεγάλα ύψη βροχής μέσα σε λίγες ώρες στην Αττική, κάνοντας λόγο για νερό ενός μηνός.

«Να ενημερώσω ότι τα σημαντικότερα προγνωστικά κέντρα συγκλίνουν για μεγάλα ύψη βροχής σε λίγες ώρες (περίπου το νερό του μήνα και περισσότερο ) αύριο στην Αττική. Επίμαχο διάστημα εκτιμώ μετά τις 10.00 π.μ.», αναφέρει σε ανάρτησή του.

Σε άλλη ανάρτηση, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει τις 13 περιοχές όπου αναμένεται να χιονίσει την Τετάρτη.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Πόλεις με πιθανότητα να “χιονιστούν” την Τετάρτη…

Κοζάνη, Καστοριά, Φλώρινα, Γρεβενά, Έδεσσα, Βέροια, Κατερίνη, Κιλκίς, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλος, Καρδίτσα, Τρίκαλα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος.