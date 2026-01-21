Κακοκαιρία: Μήνυμα 112 στη Ραφήνα για την υπερχείληση του Μεγάλου Ρέματος - Real.gr

Quantcast
Κακοκαιρία: Μήνυμα 112 στη Ραφήνα για την υπερχείληση του Μεγάλου Ρέματος

23:57, 21/01/2026
Την απομάκρυνση των κατοίκων που μένουν κοντά στις όχθες του Μεγάλου Ρέματος στη Ραφήνα, ζητούν οι αρχές με μήνυμα του 112/

«Αν βρίσκεστε πλησίον των εκβολών του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής κατευθυνθείτε προς το Δημαρχείο Ραφήνας λόγω υπερχείλισης του ρέματος.

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.

 


 

 

 

