Κακοκαιρία: Μήνυμα 112 στη Ραφήνα για την υπερχείληση του Μεγάλου Ρέματος - Real.gr

Την απομάκρυνση των κατοίκων που μένουν κοντά στις όχθες του Μεγάλου Ρέματος στη Ραφήνα, ζητούν οι αρχές με μήνυμα του 112/

«Αν βρίσκεστε πλησίον των εκβολών του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής κατευθυνθείτε προς το Δημαρχείο Ραφήνας λόγω υπερχείλισης του ρέματος.

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.

