Κακοκαιρία: Μήνυμα 112 στη Ραφήνα για την υπερχείληση του Μεγάλου Ρέματος - Real.gr

Την απομάκρυνση των κατοίκων που μένουν κοντά στις όχθες του Μεγάλου Ρέματος στη Ραφήνα, ζητούν οι αρχές με μήνυμα του 112/
«Αν βρίσκεστε πλησίον των εκβολών του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής κατευθυνθείτε προς το Δημαρχείο Ραφήνας λόγω υπερχείλισης του ρέματος.
Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.
January 21, 2026