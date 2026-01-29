Quantcast
Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 στη Ροδόπη - Προειδοποίηση για «υπερχείλιση ποταμών» - Real.gr
real player

Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 στη Ροδόπη – Προειδοποίηση για «υπερχείλιση ποταμών»

17:56, 29/01/2026
Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 στη Ροδόπη – Προειδοποίηση για «υπερχείλιση ποταμών»

Μήνυμα του 112 εστάλη πριν από λίγο στις περιοχές Μελέτη και Ήφαιστος, στη Ροδόπη.

«Ενεργοποίηση. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Μελέτη και Ήφαιστος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης παρακείμενων ποταμών. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

 

 

Πλημμυρικά φαινόμενα στον Έβρο

Ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν προβλήματα στον Έβρο, με πλημμύρες, διακοπές κυκλοφορίας και αποκλεισμό σχολείου.

Η κακοκαιρία εκδηλώθηκε από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (29/1) σε ολόκληρη τη Θράκη, με ισχυρούς ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το e-evros.gr, στην Αλεξανδρούπολη, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες επηρέασαν τη λειτουργία της εβδομαδιαίας λαϊκής αγοράς, όπου η παρουσία παραγωγών ήταν περιορισμένη, ενώ στο λιμάνι καταγράφηκαν ισχυροί άνεμοι και υψηλός κυματισμός.

 

Προβλήματα σημειώθηκαν και στον οικισμό Απαλός, όπου όμβρια ύδατα προκάλεσαν αποκλεισμούς σε σημεία του οικισμού, καθώς και στο Δημοτικό Σχολείο, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη διαχρονικότητα του προβλήματος στην περιοχή.

 

Λίγο πριν το μεσημέρι, η Αστυνομία προχώρησε στη διακοπή της κυκλοφορίας στην παλιά Εθνική Οδό, στο ύψος του αεροδρομίου Αλεξανδρούπολης, λόγω πλημμυρικών φαινομένων, ενώ αποκλεισμένη παραμένει και η Νίψα, τόσο από την επαρχιακή οδό Νίψα–Δωρικό όσο και από τους παράπλευρους δρόμους της Εγνατίας Οδού.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με προειδοποίηση του Evrosmeteo, από το απόγευμα της Κυριακής αυξάνεται η πιθανότητα εκδήλωσης ιδιαίτερα έντονης χιονόπτωσης στον Έβρο, με το φαινόμενο να ενδέχεται να συνεχιστεί και τη Δευτέρα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Οι καταθέσεις-φωτιά εργαζομένων της «Βιολάντα» και το νέο βίντεο

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Οι καταθέσεις-φωτιά εργαζομένων της «Βιολάντα» και το νέο βίντεο

23:09 30/01
Τραγωδία στη Ρουμανία: Θρήνος στις κηδείες των 2 φιλάθλων του ΠΑΟΚ - Η κατάσταση της υγείας του 20χρονου τραυματία

Τραγωδία στη Ρουμανία: Θρήνος στις κηδείες των 2 φιλάθλων του ΠΑΟΚ - Η κατάσταση της υγείας του 20χρονου τραυματία

23:13 30/01
Εξαφάνιση Λόρας: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που η 16χρονη αγοράζει εισιτήριο - Τι «βλέπουν» οι Αρχές

Εξαφάνιση Λόρας: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που η 16χρονη αγοράζει εισιτήριο - Τι «βλέπουν» οι Αρχές

22:06 30/01
Καιρός: Αλλάζει και πάλι το σκηνικό από το Σάββατο - «Μπαίνουμε σε φάση σοβαρής κακοκαιρίας»

Καιρός: Αλλάζει και πάλι το σκηνικό από το Σάββατο - «Μπαίνουμε σε φάση σοβαρής κακοκαιρίας»

22:50 30/01
Τι επιτρέπεται να πίνετε κατά τη διαλειμματική νηστεία: Οδηγός για να μην «σπάσετε» τον μεταβολισμό σας

Τι επιτρέπεται να πίνετε κατά τη διαλειμματική νηστεία: Οδηγός για να μην «σπάσετε» τον μεταβολισμό σας

09:15 30/01
Τραμπ: Μεγάλη αρμάδα κατευθύνεται προς το Ιράν, μεγαλύτερη της Βενεζουέλας

Τραμπ: Μεγάλη αρμάδα κατευθύνεται προς το Ιράν, μεγαλύτερη της Βενεζουέλας

19:39 30/01
Η άνοια δεν είναι αναπόφευκτη – Ο «οδικός χάρτης» για την καταπολέμησή της

Η άνοια δεν είναι αναπόφευκτη – Ο «οδικός χάρτης» για την καταπολέμησή της

09:45 29/01
Νίκος Κούρκουλος: Με τη Μαριάννα Λάτση και τον Άλκη Κούρκουλο στην Άννα Βίσση – Σπάνια φωτογραφία από το 1995

Νίκος Κούρκουλος: Με τη Μαριάννα Λάτση και τον Άλκη Κούρκουλο στην Άννα Βίσση – Σπάνια φωτογραφία από το 1995

19:40 30/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved