Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 στη Ροδόπη - Προειδοποίηση για «υπερχείλιση ποταμών» - Real.gr

Μήνυμα του 112 εστάλη πριν από λίγο στις περιοχές Μελέτη και Ήφαιστος, στη Ροδόπη.

«Ενεργοποίηση. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Μελέτη και Ήφαιστος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης παρακείμενων ποταμών. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

⚠️Activation 1⃣1⃣2⃣ 🆘 If you in the areas #Meleti and #Ifestos of the Regional Unit of #Rodopi stay alert due to possible overflow of nearby rivers ‼️Follow the instructions of the Authorities ℹ️ https://t.co/PCgVaU15Yy@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) January 29, 2026

Πλημμυρικά φαινόμενα στον Έβρο

Ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν προβλήματα στον Έβρο, με πλημμύρες, διακοπές κυκλοφορίας και αποκλεισμό σχολείου.

Η κακοκαιρία εκδηλώθηκε από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (29/1) σε ολόκληρη τη Θράκη, με ισχυρούς ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το e-evros.gr, στην Αλεξανδρούπολη, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες επηρέασαν τη λειτουργία της εβδομαδιαίας λαϊκής αγοράς, όπου η παρουσία παραγωγών ήταν περιορισμένη, ενώ στο λιμάνι καταγράφηκαν ισχυροί άνεμοι και υψηλός κυματισμός.

Προβλήματα σημειώθηκαν και στον οικισμό Απαλός, όπου όμβρια ύδατα προκάλεσαν αποκλεισμούς σε σημεία του οικισμού, καθώς και στο Δημοτικό Σχολείο, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη διαχρονικότητα του προβλήματος στην περιοχή.

Λίγο πριν το μεσημέρι, η Αστυνομία προχώρησε στη διακοπή της κυκλοφορίας στην παλιά Εθνική Οδό, στο ύψος του αεροδρομίου Αλεξανδρούπολης, λόγω πλημμυρικών φαινομένων, ενώ αποκλεισμένη παραμένει και η Νίψα, τόσο από την επαρχιακή οδό Νίψα–Δωρικό όσο και από τους παράπλευρους δρόμους της Εγνατίας Οδού.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με προειδοποίηση του Evrosmeteo, από το απόγευμα της Κυριακής αυξάνεται η πιθανότητα εκδήλωσης ιδιαίτερα έντονης χιονόπτωσης στον Έβρο, με το φαινόμενο να ενδέχεται να συνεχιστεί και τη Δευτέρα.