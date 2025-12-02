Κακοκαιρία: Νέο κύμα προ των πυλών - Έρχεται δύσκολο 48ωρο με βροχές και καταιγίδες - Real.gr

Γενικευμένες βροχοπτώσεις αναμένονται στη χώρα και στην Ανατολική Μεσόγειο τις επόμενες ημέρες λόγω δύο διαδοχικών διαταραχών.

Η κακοκαιρία θα ξεκινήσει από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο , Παναγιώτη Γιαννόπουλο.

Το σύστημα, που βρίσκεται νότια της Ιταλίας, αναμένεται να κινηθεί ανατολικά-νοτιοανατολικά, δίνοντας από σήμερα κάποιες πρώτες βροχές στα δυτικά. Η ένταση των φαινομένων θα αυξηθεί αύριο και θα κορυφωθεί το διήμερο Πέμπτης και Παρασκευής, όταν σχεδόν όλη η χώρα θα επηρεαστεί.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε ισχυρούς νοτιάδες, που τοπικά θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Το κύριο χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας θα είναι ο μεγάλος όγκος βροχής, ο οποίος σε ορισμένες περιοχές θα είναι ιδιαίτερα σημαντικός.

Περιοχές όπως η Θεσσαλία, η Κεντρική Μακεδονία και τα Δωδεκάνησα αναμένεται να δεχθούν τα εντονότερα φαινόμενα. Στο Αιγαίο, οι βροχές θα έχουν κατά διαστήματα καταιγιδώδη χαρακτήρα, ενώ σε Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία οι συνεχόμενες βροχοπτώσεις ενδέχεται να επιμείνουν για πολλές ώρες από την Πέμπτη έως και το Σάββατο.

Για την Αττική, το πιο έντονο διήμερο θα είναι η Πέμπτη και η Παρασκευή, με αρκετές βροχές και πιθανές καταιγίδες. Αν και η κακοκαιρία ξεκινά από τη Δυτική Ελλάδα, η Αττική θα βρεθεί μέσα στη ζώνη των φαινομένων και θα δεχθεί σημαντικό ύψος βροχής.

Καθώς το χαμηλό μετατοπίζεται ανατολικότερα, τα φαινόμενα θα αρχίσουν να υποχωρούν το Σάββατο, επιμένοντας ωστόσο στα Δωδεκάνησα και σε ορισμένες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.

Δύο διαταραχές

O μετεωρολόγοw Θοδωρής Κολυδάς, επισημαίνει μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι δύο διαδοχικές διαταραχές θα επηρεάσουν την Ελλάδα μέσα στο τριήμερο. Πιο συγκεκριμένα, όπως τονίζει, μεταξύ άλλων, η πρώτη διαταραχή, που έρχεται από την Ιταλία, θα προκαλέσει σήμερα Τρίτη βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα βορειοδυτικά.

Από αύριο, η δεύτερη διαταραχή που βρίσκεται στις ακτές της Αφρικής θα κινηθεί βορειοανατολικά και θα ενοποιηθεί με την πρώτη, οδηγώντας σε περαιτέρω επιδείνωση του καιρού στα δυτικά και νότια και την Πέμπτη σχεδόν σε όλη τη χώρα.



Για το ίδιο κύμα κακοκαιρίας, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί ότι «Πέμπτη και Παρασκευή είναι οι δύσκολες ημέρες», παρουσιάζοντας και τους πρώτους χάρτες για τις περιοχές όπου δυνητικά μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα από τα κύματα καταιγίδας και τις αδιάλειπτες βροχές του κρίσιμου 48ώρου. Όπως αναφέρει, τα φαινόμενα τοπικά θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις νοτιάδες, ενώ χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 03-12-2025

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες και την ανατολική νησιωτική χώρα νεφώσεις και από το βράδυ στις Κυκλάδες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στα κεντρικά, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια και πιθανώς στη νότια Πελοπόννησο και τη νότια Κρήτη. Τα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου πιθανόν να είναι έντονα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Από το βράδυ οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5, στο Ιόνιο 4με 6 και από το βράδυ τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, στο Ιόνιο, το βόρειο Αιγαίο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 16 με 18 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 04-12-2025

Στη Θράκη αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια -παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, τις Κυκλάδες, τη νότια Κρήτη και τα δυτικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο, το κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05-12-2025

Στην ανατολική χώρα νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια -παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες. Στα δυτικά άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια και κεντρικά ορεινά.Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 7 πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4 και στα νότιασε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 06-12-2025

Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, το νότιο Ιόνιο, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία στις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά έντονες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι αρχικά μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ και βαθμιαία θα πνέουν βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα νότια.