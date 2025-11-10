Κακοκαιρία: Πάνω από 1000 κεραυνοί και αστραπές σε λιγότερο από 2 ώρες στην Αττική - Real.gr

Για περισσότερους από 1.000 κεραυνούς και αστραπές σε διάστημα μόνο δύο ωρών στην Αττική κάνει λόγο ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Πιο συγκεκριμένα, με νέα του ανάρτηση τονίζει ότι η κακοκαιρία δεν έχει ακόμη τελειώσει αν αναφέροντας συγκεκριμένες περιοχές που θα σημειωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι τις επόμενες ώρες θα εκδηλωθούν, Αιτωλοακαρνανία, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα, Ηλεία, Μεσσηνία, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη.

Επίσης από σήμερα το βράδυ έως και αύριο το μεσημέρι καταιγίδες θα σημειωθούν σε Θράκη, Ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα.

Σε ότι αφορά την Αττική ο κ. Τσατραφύλλιας ανέφερε ότι θα σημειωθούν φαινόμενα αλλά εξασθενημένα μέχρι τις πέντε σήμερα το απόγευμα.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:



Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α.α. 19 που εκδόθηκε την Παρασκευή (07-11-25) επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

1. Σήμερα Δευτέρα (10-11-25)

α. μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

β. μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο καθώς και στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου

γ. στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία

δ. από νωρίς το απόγευμα στη Θράκη

ε. στην Αττική έως και το απόγευμα.

2. Την Τρίτη (11-11-25)

α. μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θράκη

β. από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.