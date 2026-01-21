Σε εξέλιξη η κακοκαιρία στην Αττική: Ποτάμια οι δρόμοι, φουσκωμένα ρέματα - Πού υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Real.gr

Στη δίνη σφοδρής κακοκαιρίας βρίσκεται το τελευταίο 24ωρο η χώρα, με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχοπτώσεις και τους θυελλώδεις ανέμους που κατά τόπους φτάνουν και τα 11 μποφόρ. Νεροποντή έπληξε επί ώρες την Αττική, με αποτέλεσμα ρέματα να φουσκώσουν, κεντρικοί δρόμοι να πλημμυρίσουν και οι μετακινήσεις να γίνονται με δυσκολία.

Κλειστές οι λεωφόροι Δημοκρατίας και Σχιστού

Κλειστή είναι η κυκλοφορία για τα οχήματα στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στον Πειραιά. Μέσα σε λιγότερο από 15 λεπτά πλημμύρισε κυριολεκτικά η Λεωφόρος αλλά και το τελείωμα της Γρηγορίου Λαμπράκη.

Στο σημείο έσπασε και ένας αγωγός της ΕΥΔΑΠ, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Είναι ένα σημείο που πάντα πλήττεται από τις δυνατές νεροποντές.

Αυτοκίνητα της Τροχαίας, της Πυροσβεστικής αλλά και οχήματα της Περιφέρειας έχουν κλείσει το δρόμο για τα οχήματα και τα διοχετεύουν προς την Γρηγορίου Λαμπράκη.

Το απόγευμα της Πέμπτης δόθηκε εντολή από την τροχαία να κλείσει και η λεωφόρος Σχιστού, καθώς φαίνεται πως υπήρξε κι εκεί πρόβλημα.

Υπερχείλιση αγωγού αποχέτευσης στη Λεωφόρο Ποσειδώνος

Υπερχείλισε αγωγός αποχέτευσης στη Λεωφόρο Ποσειδώνος από όμβρια ύδατα. Στο σημείο υπάρχει συνεργείο της ΕΥΔΑΠ από νωρίς το απόγευμα, όπου όποτε χρειάζεται κλείνει τη δεξιά λωρίδα του ρεύματος προς Πειραιά, για λίγα μέτρα ούτως ώστε να αποφεύγεται η κίνηση επάνω σε αυτό το σημείο.

Είναι πολύ μεγάλη ποσότητα νερού που έχει πέσει στο συγκεκριμένο σημείο, που σε κάποια σημείο φτάνει ακόμα και το μισό μέτρο.

«Φούσκωσε» ο Ιλισός – Ανησυχία των κατοίκων, συναγερμός των αρχών

Στην Καλλιθέα η στάθμη του Ιλισού ανέβηκε προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους που βλέπουν φερτά υλικά να εμποδίζουν τη φυσιολογική ροή του νερού.

Δέντρο έπεσε σε ΙΧ στο Περιστέρι

Στο Περιστέρι ένα δέντρο έπεσε πάνω σε διερχόμενο όχημα. Το περιστατικό έγινε στην οδό Καλλιδρόμου και στο σημείο έσπευσαν τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα καθώς και συνεργεία του Δήμου Περιστερίου. Το δέντρο βρήκε μόνο στο μπροστινό μέρος το ΙΧ και προκάλεσε περιορισμένες φθορές, ενώ ο οδηγός δεν τραυματίστηκε.

Υπερχείλισε το ρέμα Βαλανάρη στα Σπάτα

Λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων που πλήττουν την Αττική από πρωί της Τετάρτης υπερχείλισε το ρέμα Βαλανάρη στα Σπάτα. Το ρέμα έχει περάσει πάνω από το δρόμο, με αποτέλεσμα να είναι απροσπέλαστος για τα αυτοκίνητα.

Σύσταση για εκκένωση κατοικιών στο ρέμα Πικροδάφνης

Λίγο μετά τις 14:30 διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ημέρου Πεύκου, Θέση Βάρδας, από το ύψος της οδού Φιλίας έως την οδό Μαραθώνος στα Σπάτα λόγω βροχής, ενώ υπάρχει σύσταση των Αρχών για εκκένωση δύο κατοικιών στο ρέμα της Πικροδάφνης. Υπενθυμίζεται ότι στο ίδιο σημείο στην Πικροδάφνη έχουν εκκενωθεί ακόμη 3 σπίτια από την προηγούμενη κακοκαιρία στα τέλη του Δεκεμβρίου.

«Φούσκωσε» ο Ποδονίφτης

Ως αποτέλεσμα της κακοκαιρίας που πλήττει το λεκανοπέδιο «φουσκώσουν» τα νερά από το ρέμα του Ποδονίφτη.

Ο Ποδονίφτης είναι ένας ιστορικός χείμαρρος της Αττικής με αφετηρία τις νοτιοδυτικές πηγές του Πεντελικού Όρους. Η διαδρομή του είναι μεγάλη: κατέρχεται από το Πάτημα Χαλανδρίου και τη Φιλοθέη, συμβάλλει με το Ρέμα Πολυδρόσου και διασχίζει πυκνοκατοικημένες περιοχές όπως η Καλογρέζα, η Νέα Ιωνία και η Νέα Φιλαδέλφεια, αποτελώντας μάλιστα φυσικό σύνορο μεταξύ των Δήμων Αθηναίων και Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας.

Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων βρίσκονται σε ισχύ εκτροπές και διακοπές κυκλοφορίας σε οδικούς άξονες της Αττικής.

Ειδικότερα, διακοπή κυκλοφορίας έχουμε: