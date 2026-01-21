Κακοκαιρία: Πότε αναμένονται τα έντονα φαινόμενα - Οι περιοχές με την περισσότερη βροχή - Real.gr

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται πολλές περιοχές της χώρας από το χτύπημα της κακοκαιρίας, με βασικά χαρακτηριστικά τις σφοδρές καταιγίδες, τα χιόνια και τους θυελλώδεις σαρωτικούς ανέμους, που πλήττουν τη χώρα από χθες. Νωρίτερα εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους της Αττικής, το οποίο τους ζητούσε να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφέρεια Αττικής από το μεσημέρι μέχρι αργά το μεσημέρι της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες», αναφέρει το μήνυμα.

Ο μετεωρολόγος, Γιάννης Καλλιάνος, εξέφρασε την έκπληξή του που ακόμη δεν έχουν έρθει καταιγίδες στην Αττική, λέγοντας ότι το σύστημα έχει καθυστερήσει και αναμένονται τις επόμενες ώρες.

Ο Γιάννης Καλλιάνος, μιλώντας στο MEGA, ανέφερε ότι «φαινόταν ότι γύρω στις 12-1 το μεσημέρι θα έχουμε το πρώτο μπάσιμο των δυνατών φαινομένων στην περιοχή της Αττικής από την πλευρά του Σαρωνικού. Έχει καθυστερήσει το σύστημα, ναι μεν, από τη μια πλευρά, από την άλλη έχει δώσει πολύ δυνατές βροχές στο ανατολικό κομμάτι της Πελοποννήσου και ίσως έχουμε κάποια προβλήματα σε τοπικό επίπεδο. Όλα τα προγνωστικά μοντέλα συγκλίνουν ότι τις επόμενες ώρες, μέχρι τις 7:00-8:00 το απόγευμα, θα έχουμε εξάρσεις με καταιγίδες στην περιοχή της Αττικής.

»Μου προκαλεί εντύπωση και τεράστια έκπληξη ότι δεν έχουν έρθει ακόμη οι καταιγίδες που περιμένουμε στην περιοχή της Αττικής, διότι τις περιμέναμε αρκετές ώρες πριν, έχει καθυστερήσει το σύστημα, αλλά είναι τέτοια η αστάθεια πάνω από τον νομό που προβλέπεται ότι κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό θα έχουμε εξάρσεις».

Τσατραφύλλιας: Οι περιοχές που κινδυνεύουν με μεγάλα ύψη βροχής

Για την πορεία της κακοκαιρίας ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας, δήλωσε:

«Τις επόμενες ώρες καταιγίδες στη νότια Εύβοια, τη Χαλκιδική και στην περιοχή των Κυκλάδων και το ανατολικό Αιγαίο. Αυτές οι περιοχές, η Πελοπόννησος, Στερεά, Εύβοια, Χαλκιδική και Ανατολικό Αιγαίο και Κυκλάδες κινδυνεύουν από έντονες βροχοπτώσεις. Χιόνια πέφτουν από το πρωί σε όλα τα ορεινά, θα έχουμε χιονοπτώσεις και τις επόμενες ώρες. Η κακοκαιρία θα αρχίσει να εξασθενεί από αύριο και να περιορίζεται στο ανατολικό Αιγαίο. Τις τελευταίες ώρες έχουμε και δυνατούς ανέμους που φτάνουν στα 9 μποφόρ στα ανατολικά πελάγη, έχουμε απαγορευτικά. Αυτοί οι άνεμοι θα διατηρηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και θα εξασθενούν από αύριο το απόγευμα».

Για την Αττική, ο μετεωρολόγος του Alpha προέβλεψε ότι τα έντονα φαινόμενα θα διαρκέσουν μέχρι τις 18:00. «Να πέφτει νερό που πέφτει σχεδόν σε 30-40 ημέρες. Ήδη έχει συσσωρευτεί στο Λεκανοπέδιο πολύ νερό, άρα νομίζω οι περιοχές, όπως ο Μαραθώνας, η Ραφήνα, τα Μεσόγεια, το Κορωπί, τα Σπάτα, η Παλλήνη αλλά και το κέντρο της Αθήνας κινδυνεύουν για μεγάλα ύψη βροχής», είπε.

Ρήγου: Αναμένονται 60-70 χιλιοστά βροχής στην Αττική

Η μετεωρολόγο , Χριστίνα Ρήγου, είπε ότι στην Αττική μέχρι εκείνη την ώρα είχαν πέσει περίπου 20-40 χιλιοστά βροχής, ενώ η μηνιαία ποσότητα είναι στα 60-70. «Πιστεύουμε ότι μέχρι το απόγευμα θα τα πιάσουμε και ίσως θα τα ξεπεράσουμε. Στην Αττική, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, οι βροχές θα είναι μέτριας έντασης, θα έχουν διάρκεια, και από το μεσημέρι μέχρι αργά το απόγευμα θα έχουμε εξάρσεις ραγδαιότητας, δηλαδή θα δυναμώνουν. Η μέτριας έντασης βροχή θα συνεχιστεί, γι’ αυτό ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων είναι αυξημένος για το Λεκανοπέδιο. Τα φαινόμενα από το βράδυ θα εξασθενήσουν, αλλά δεν θα σταματήσουν».

«Σε κόκκινο συναγερμό είναι, όμως, και άλλες περιοχές, η Αργολίδα, η Κορινθία, νότια της Πελοποννήσου, η Εύβοια, οι Σποράδες, από το απόγευμα και βράδυ θα κινηθεί ανατολικότερα και θα πιάσει τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από τη Λήμνο και νοτιότερα μέχρι τα Δωδεκάνησα. Καθώς θα εξασθενούν οι βροχές στην υπόλοιπη χώρα, θα έχουν έναν εμμονικό χαρακτήρα στο ανατολικό Αιγαίο μέχρι και την Πέμπτη».

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο, Αναστασία Τυράσκη, στην περιοχή του Ιονίου προβλέπονται σήμερα άνεμοι εντάσεως 8-9 μποφόρ μέχρι και τις απογευματινές ώρες, ενώ στη συνέχεια αναμένεται εξασθένιση.

Στο Αιγαίο αναμένονται ισχυρότερα φαινόμενα, καθώς υπάρχει ισχυρότερος κυματισμό, με τους ανέμους να είναι νοτιοανατολικοί και να φτάνουν τα 8 – 9 μποφόρ.

Στο δυτικό τμήμα του Αιγαίου από αργά το βράδυ της Τετάρτης και μετά θα βελτιωθεί η κατάσταση, ωστόσο θα παραμείνουν τα 9 μποφόρ στο ανατολικό Αιγαίο, όπου είναι πιθανό να φτάσουν και τα 10 και εκεί η κατάσταση θα βελτιωθεί από την Πέμπτη το μεσημέρι.

Όσον αφορά στις έντονες βροχοπτώσεις και τις καταιγίδες, τα πιο έντονα φαινόμενα δεν έχουν εκδηλωθεί ακόμη, καθώς αναμένεται ένταση τις αμέσως επόμενες ώρες, με επίκεντρο κυρίως στην Ανατολική Πελοπόννησο και την Αττική και αργότερα την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, την περιοχή των Σποράδων και προς το βράδυ τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και αύριο και στα Δωδεκάνησα.

Από αύριο Πέμπτη, ουσιαστικά οι βροχές και οι έντονες καταιγίδες θα περιοριστούν στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τις χιονοπτώσεις που ήδη έχουν εκδηλωθεί σε Ήπειρο, Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία μέχρι και τα ορεινά της Πελοποννήσου, αναμένεται σταδιακά ύφεση και μετατόπισή τους προς τα ανατολικότερα τμήματα. Δηλαδή αναμένεται να χιονίσει στην Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με τις επόμενες ώρες.

Οι ριπές των ανέμων έσπασαν ρεκόρ

Όπως, επισήμανε η μετεωρολόγο του ΕΡΤnews, Νικολέτα Ζιακοπούλου οι ριπές των ανέμων σπάσανε ρεκόρ, ειδικά σε περιοχές όπως η Πάτρα που οι ριπές προσέγγισαν 130 χιλιόμετρα την ώρα στιγμιαία. Επίσης 150 χιλιόμετρα την ώρα στιγμιαία ριπή σημειώθηκε στην Πεντέλη.

Όσο περνούν οι ώρες τα 9 – 10 μποφόρ μέσος άνεμος θα περιορίζονται κυρίως μέσα στο Αιγαίο, πράγμα που σημαίνει ότι στην Αχαΐα θα πάρουν μια μικρή ανάσα στο θέμα των ανέμων.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τις βροχές τις επόμενες ώρες θα έχουμε μεγάλες ποσότητες και στην Αττική, την Εύβοια και σιγά σιγά μέσα στην ημέρα θα βγουν και στο Αιγαίο.

Όπως σημείωσε η Νικολέτα Ζιακοπούλου, τα χιόνια είναι πυκνά και όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία με τον Νοτιά θα περιορίζονται σε πιο ορεινές περιοχές και κυρίως προς το βράδυ, ιδιαίτερα σε περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα.

Από αύριο Πέμπτη ουσιαστικά τα πιο έντονα φαινόμενα θα τα έχουμε μέσα στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, όπου οι άνεμοι εκεί θα αναμένονται έως και 10 μποφόρ, με κύματα θύελλας.

Από την Παρασκευή θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, καθώς αναμένεται πιο ήπιος καιρός, όπως και το Σάββατο.

Η κακοκαιρία βάζει σε Red Code το βόρειο Αιγαίο

Νέα συνεδρίαση πραγματοποίησε σήμερα (21.01.2026) η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, λόγω της κακοκαιρίας που θα χτυπά την χώρα μέχρι και το μεσημέρι της Πέμπτης, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πολλά χιόνια και κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους.

Η Επιτροπή έθεσε σε Red Code την περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου, μετά την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Στην συνεδρίαση που συμμετείχε και ο γγ Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, διαπιστώθηκε πως η κακοκαιρία θέτει σε συναγερμό σήμερα την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Αττική, την ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες. Την Πέμπτη, τα φαινόμενα θα επικεντρωθούν στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου καθώς και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν θυελλώδεις έως 9 μποφόρ μέχρι το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο, και μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο νότιο και το κεντρικό Αιγαίο.

Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας ενώ συνιστάται ο περιορισμός των μετακινήσεων, στις απολύτως απαραίτητες, στις περιοχές αυτές.

Υπενθυμίζεται ότι βρίσκονται ήδη από χτες σε κατάσταση ετοιμότητας «Red Code» οι Περιφέρειες Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας.

Επιπλέον, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων βρίσκεται διαρκώς σε επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση αυτών των συνεπειών.

Oι οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν στο όχημά τους κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα.