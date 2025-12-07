Κακοκαιρία: Σε ποιους δρόμους έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε Χαλκιδική, Πιερία, Ημαθία λόγω έντονης βροχόπτωσης - Real.gr

Διακοπές κυκλοφορίας σημειώνονται σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου της Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και της βροχόπτωσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πρωινή ανακοίνωση από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, δεν διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο 2ο χιλιόμετρο της δημοτικής οδού Νέας Λυκογιάννη – Παλαιάς Λυκογιάννη και σε ιρλανδικές διαβάσεις μεταξύ Λαζοχωρίου – Βέροιας και Μακροχωρίου – Ταγαροχωρίου, στην Ημαθία.

Στην Πιερία, προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στη συνδετήρια δημοτική οδό από Ν. Έφεσο έως Κονταριώτισσα, στο ρέμα «Ζηλλιάνα» σε δύο ιρλανδικές διαβάσεις μεταξύ Λεπτοκαρυάς – Σκοτίνας και σε ιρλανδική διάβαση του ρέματος Ξηρολάκι (συνδετήρια δημοτική οδό Άγιου Σπυρίδωνα – Κονταριώτισσας).

Επίσης, διακοπές κυκλοφορίας των οχημάτων σημειώνονται στη Χαλκιδική, στο 1ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ορμύλιας – Βραστάμων, στο 1ο και 2ο χιλιόμετρο της δημοτικής οδού που συνδέει το 7,5 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών – Σιθωνίας με το Δημοτικό Διαμέρισμα Ολύνθου και σε ιρλανδικές διαβάσεις εντός των Δημοτικών Διαμερισμάτων Μ. Παναγίας και Ολυμπιάδας.