Κακοκαιρία: Σε ποιους δρόμους έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε Χαλκιδική, Πιερία, Ημαθία λόγω έντονης βροχόπτωσης - Real.gr

Ειδικότερα, σύμφωνα με πρωινή ανακοίνωση από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, δεν διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο 2ο χιλιόμετρο της δημοτικής οδού Νέας Λυκογιάννη – Παλαιάς Λυκογιάννη και σε ιρλανδικές διαβάσεις μεταξύ Λαζοχωρίου – Βέροιας και Μακροχωρίου – Ταγαροχωρίου, στην Ημαθία.
Στην Πιερία, προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στη συνδετήρια δημοτική οδό από Ν. Έφεσο έως Κονταριώτισσα, στο ρέμα «Ζηλλιάνα» σε δύο ιρλανδικές διαβάσεις μεταξύ Λεπτοκαρυάς – Σκοτίνας και σε ιρλανδική διάβαση του ρέματος Ξηρολάκι (συνδετήρια δημοτική οδό Άγιου Σπυρίδωνα – Κονταριώτισσας).
Επίσης, διακοπές κυκλοφορίας των οχημάτων σημειώνονται στη Χαλκιδική, στο 1ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ορμύλιας – Βραστάμων, στο 1ο και 2ο χιλιόμετρο της δημοτικής οδού που συνδέει το 7,5 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών – Σιθωνίας με το Δημοτικό Διαμέρισμα Ολύνθου και σε ιρλανδικές διαβάσεις εντός των Δημοτικών Διαμερισμάτων Μ. Παναγίας και Ολυμπιάδας.