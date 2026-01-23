Quantcast
Κακοκαιρία στην Αττική: Αποζημιώσεις σε δύο φάσεις για τους πληγέντες - Το χρονοδιάγραμμα - Real.gr
22:31, 23/01/2026
Η επόμενη ημέρα της θεομηνίας που χτύπησε την Τετάρτη (21/01) την Αττική, συζητήθηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης που έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής, στο Δημαρχείο της Βούλας.

Στο επίκεντρο της σύσκεψης, στην οποία συμμετείχαν δήμαρχοι των περιοχών που έχουν πληγεί καθώς και ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, βρέθηκε το φλέγον ζήτημα της αποκατάστασης των ζημιών και των αποζημιώσεων.

Σχεδιάστηκε ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα προκειμένου να δοθούν οι αποζημιώσεις καθώς ήδη το πρωί της ίδιας ημέρας είχαν αρχίσει αυτοψίες σε σπίτια και από το Σάββατο η Περιφέρεια θα αρχίσει τις αυτοψίες στις επιχειρήσεις.

Μόλις ολοκληρωθούν οι αυτοψίες στα σπίτια, οι Δήμοι θα στείλουν τους φακέλους στο Υπουργείο, έτσι ώστε εντός 5 ημερών να αρχίσει να «τρέχει» το θέμα των αποζημιώσεων, προκειμένου να δοθούν στους πολίτες που έχουν πληγεί.

Τα ποσά των αποζημιώσεων

Στα 600 ευρώ ορίστηκε το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών, ενώ οι αποζημιώσεις των πληγέντων για οικοσυσκευές θα κυμαίνονται από 2.000 έως και 6.000 ευρώ.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι όπως δήλωσε ο δήμαρχος Βάρης στο ΕΡΤnews, περισσότερα από 100 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στην περιοχή του.

Πολλά είναι τα προβλήματα και στο παραλιακό μέτωπο του Καλάμου – Ωρωπού, όπου είχαμε καθιζήσεις του εδάφους. Δύο μέρες μετά την κακοκαιρία, η περιοχή των Αγίων Αποστόλων εξακολουθεί να δοκιμάζεται.

Καταστροφές και ζημιές υπέστησαν οι υποδομές αλλά και τα σπίτια. Τοίχοι και στέγες έχουν καταρρεύσει, με κατοίκους να έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους καθώς κρίθηκαν μη κατοικήσιμα από τις αρμόδιες Αρχές.

Σε 12 σπίτια διενεργήθηκαν σήμερα έλεγχοι και αυτοψίες, οι οποίες θα συνεχιστούν το Σάββατο για να κριθεί η στατικότητα των κτηρίων.

Τις πληγές τους μετρούν οι πληγέντες

Σε εξέλιξη είναι το δύσκολο έργο της αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσε η θεομηνία. Στην Άνω Γλυφάδα, τη Βάρη, τον Άγιο Δημήτριο και το παραλιακό μέτωπο του Καλάμου εντοπίζονται οι μεγαλύτερες καταστροφές και τα συνεργεία εργάζονται εντατικά, ενώ έμφαση δίνεται στην αποκατάσταση των υποδομών.

