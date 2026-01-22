Κακοκαιρία στην Αττική: Οι περιοχές που δέχτηκαν τον μεγαλύτερο όγκο νερού την Τετάρτη - ΧΑΡΤΕΣ - Real.gr

Το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε το μεγαλύτερο μέρος της χώρας «σφυροκόπησε» την Αττική.

Μία γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο στην Άνω Γλυφάδα, ενώ δρόμοι σε περιοχές του Λεκανοπεδίου μετατράπηκαν σε χειμάρρους και «φούσκωσαν» ρέματα, ο Κηφισός και ο Ιλισσός.

Όπως προκύπτει από τις καταγραφές του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το Λεκανοπέδιο δοκιμάστηκε αφού την Τετάρτη δέχτηκε τις μεγαλύτερες ποσότητες νερού.

Την Τετάρτη καταγράφηκαν πολύ μεγάλα ύψη βροχής, κυρίως σε Αττική, Ανατολική Πελοπόννησο και Εύβοια. Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως το βράδυ της Τετάρτης σημειώθηκαν στην περιοχή Παπάγου Αττικής (173.8 mm), στo Nομισματοκοπείο (148.4 mm), στο Χαλάνδρι (148 mm) και στο Βύρωνα Αττικής (145.2mm).

Οι περιοχές που δέχτηκαν τον μεγαλύτερο όγκο νερού την Τετάρτη:

Παπάγου 173.8 mm

Νομισματοκοπείο 148.4 mm

Χαλάνδρι 148 mm

Βύρωνας Αττικής 145.2 mm

Δροσιά Αττικής 144 mm

Ηλιούπολη 142 mm

Μαρούσι Αττικής 139.6 mm

Αμπελόκηποι Αθηνών 135.6 mm

Η Αττική δοκιμάστηκε από τις βροχές: Οι περιοχές που δέχτηκαν τον μεγαλύτερο όγκο νερού την Τετάρτη, δείτε χάρτη



Η μετεωρολόγος Νικολέτα Ζιακοπούλου είπε πως η Αττική «βίωσε μια κακοκαιρία ιστορικών διαστάσεων», πλησιάζοντας «το ρεκόρ 70 ετών». «Τα ποσά που νερού που έπεσαν στην Αττική είναι ασύλληπτα για αστικό ιστό και ασήκωτα, δεν μπορεί μία πόλη με τη δόμηση της Αθήνας και στις περιοχές με τις παθογένειες με μπαζωμένα ρέματα», σύμφωνα με την ίδια.

Στη συνέχεια η μετεωρολόγος παρουσίασε τους τόνους νερού ανά στρέμμα που έπεσαν τις περιοχές του Υμηττού όπου σημειώθηκαν προβλήματα:

Παπάγου: 174 τόνοι νερού ανά στρέμμα

Βύρωνας: 145 τόνοι νερού ανά στρέμμα

Ηλιούπολη: 142 τόνοι νερού ανά στρέμμα

«Πρόκειται για ποσότητες που πέφτουν σε σχεδόν μισό χρόνο και έπεσαν σε μία ημέρα», σχολίασε η μετεωρολόγος. «Πώς να το διαχειριστείς αυτό;» διερωτήθηκε.