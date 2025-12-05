Κακοκαιρία στην Εύβοια: Χωριό «θάφτηκε» στη λάσπη και τα φερτά υλικά - Real.gr

Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία Byron, καθώς η ένταση των φαινομένων συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, ενώ οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι το πρωί του Σαββάτου.

Στην Εύβοια δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, ποταμοί είναι στα όρια υπερχείλισης ενώ ένα ολόκληρο χωριό γέμισε με λάσπες, πέτρες και φερτά υλικά που κατέβασε η βροχή από το ποτάμι.

Συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας δούλευαν όλο το βράδυ προκειμένου να καθαρίσουν τους δρόμους στο Παρθένι του Δήμου Κύμης Αλιβερίου για να μπορεί να επιτραπεί η διέλευση των οχημάτων, αναφέρει το evima.

Την ίδια ώρα σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στη Χαλκίδα το βράδυ της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες πολιτών ο δρόμος στο Πάρκο Λαού μετατράπηκε σε απέραντη λίμνη.