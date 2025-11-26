Κακοκαιρία στην Κέρκυρα: Ξεκόλλησε τμήμα οροφής κολυμβητηρίου - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Quantcast
Κακοκαιρία στην Κέρκυρα: Ξεκόλλησε τμήμα οροφής κολυμβητηρίου – ΒΙΝΤΕΟ

19:35, 26/11/2025
Το Κολυμβητήριο εκκενώθηκε άμεσα καθώς υπήρχαν πολίτες και παιδιά στους χώρους του.
Κομμάτι πλέξιγκλας αποκολλήθηκε από την κορυφή του κολυμβητηρίου στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο της Κέρκυρας το απόγευμα της Τετάρτης (26/11), την ώρα που μέσα σε αυτό βρίσκονταν δεκάδες πολίτες, μεταξύ αυτών και πολλά παιδιά.

Το Κολυμβητήριο εκκενώθηκε προκειμένου η Πυροσβεστική Υπηρεσία να προχωρήσει με ασφάλεια στην επιχείρηση απομάκρυνσης του πλέξιγκλας σύμφωνα με το corfutvnews.gr.

Το μέτωπο της κακοκαιρίας είναι σε πλήρη εξέλιξη στο νησί των Φαιάκων καθώς τις τελευταίες ώρες σημειώνονται ισχυρές καταιγίδες και έντονες βροχοπτώσεις. Οι τοπικές Αρχές είναι σε επιφυλακή μετά την πρόγνωση για έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να εκδηλωθούν. Σε κάθε περίπτωση οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους σε περιοχές όπου υπάρχουν φερτά υλικά, καταπτώσεις ή πλημμυρικά φαινόμενα.

 

 

 

