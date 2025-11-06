Κακοκαιρία στην Κρήτη: «Ποτάμια» οι δρόμοι σε Ηράκλειο και Χανιά - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ένα τεράστιο “ποτάμι” σχηματίστηκε από την έντονη νεροποντή και διαπέρασε τους δρόμους στο Παλαιόκαστρο Ηρακλείου, το απόγευμα της Πέμπτης (6/11).

Οι κάτοικοι της περιοχής του Δήμου Μαλεβιζίου, όπως βλέπετε στο βίντεο του Cretalive, δεν μπορούσαν να βγουν από τα σπίτια τους!

Αντίστοιχες εικόνες είχαμε και μια “ανάσα” από το κέντρο του Ηρακλείου, στον Γιόφυρο, στη Φοινικιά και στις Μαλάδες, ενώ η κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη “σάρωσε” με ισχυρές καταιγίδες και τα Χανιά.

Η μετακίνηση των οχημάτων κατέστη δύσκολη σε διάφορα σημεία. Οι οδηγοί, ούτως ή άλλως, σε τέτοιες περιπτώσεις οφείλουν να είναι προσεκτικοί.