Κακοκαιρία στην Κρήτη: Βροχή, χαλάζι και προβλήματα - Δείτε φωτογραφίες - Real.gr

Σε κλοιό κακοκαιρίας βρίσκεται η χώρα, με έντονα φαινόμενα να καταγράφονται και σε περιοχές της Κρήτης, όπως αναφέρει το creta24.gr.

Νωρίτερα το απόγευμα της Τετάρτης 5/11 ξεκίνησε χαλαζόπτωση στην ενδοχώρα του Ηρακλείου αλλά και σε περιοχές του Ρεθύμνου.

Δείτε φωτογραφία από τη χαλαζόπτωση στις Σίσες Ρεθύμνου, που αναρτήθηκε στην ομάδα «Μετεωκρήτες» στο Facebook:

Στο Φόδελε εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης έχει σημειωθεί κατολίσθηση και οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Η βροχή έχει ξεκινήσει και στα Χανιά.