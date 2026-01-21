Κακοκαιρία στην Πάτρα: Κυκλοφοριακά μέτρα στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, πώς περνούν απέναντι τα ΙΧ - Κλειστό το πορθμείο - Real.gr

Σύνοψη από το
- Λόγω ισχυρών ανέμων, ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας σε δίκυκλα, τροχόσπιτα και κενού φορτίου φορτηγά με μεγάλη επιφάνεια στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου. Τα Ι.Χ. και τα φορτηγά με φορτίο κινούνται κανονικά, αλλά με ιδιαίτερη προσοχή και τήρηση των υποδείξεων της Τροχαίας.
- Με απόφαση του περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη, κλειστές θα παραμείνουν σήμερα όλες οι σχολικές μονάδες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Επίσης, αναστέλλεται η λειτουργία του Πανεπιστημίου Πατρών σε Ρίο, Κουκούλι, Μεσολόγγι και Αγρίνιο.
- Λόγω των ισχυρών ανέμων και για λόγους ασφαλείας, η σημερινή εφημερία επειγόντων περιστατικών του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Πατρών, στο Ρίο, θα διενεργηθεί μέχρι τις 15:00 μετά το μεσημέρι στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».
Ειδικότερα, όπως έχει ανακοινώσει η «Γέφυρα» ΑΕ, «με απόφαση της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ισχύει, λόγω ισχυρών ανέμων, απαγόρευση κυκλοφορίας σε δίκυκλα, τροχόσπιτα και κενού φορτίου φορτηγά με μεγάλη επιφάνεια».
Όσον αφορά τα Ι.Χ. επιβατικά οχήματα και τα φορτηγά με φορτίο, τονίζεται ότι «κινούνται κανονικά», αλλά όπως σημειώνεται, «τα οχήματα θα πρέπει να διέρχονται με ιδιαίτερη προσοχή, προσαρμόζοντας κατάλληλα την ταχύτητά τους, αποφεύγοντας προσπεράσεις και τηρώντας τις υποδείξεις της Τροχαίας».
Στον αυτοκινητόδρομο Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος η «Ολυμπία Οδός» ανακοίνωσε ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή σχέδιο αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας. Ακόμα σε πλήρη εγρήγορση έχουν τεθεί οι πέντε επιχειρησιακές βάσεις σε Μέγαρα, Κιάτο, Ακράτα, Ρίο, Πύργο, ενώ σε ετοιμότητα βρίσκεται το απαραίτητο προσωπικό και εξοπλισμός για άμεσες παρεμβάσεις, όπου απαιτηθεί. Επιπλέον, επιτηρούνται περιοχές με αυξημένο κίνδυνο συσσώρευσης υδάτων.
Σχετικά με την λειτουργία των σχολείων, με απόφαση του περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη, κλειστές θα παραμείνουν σήμερα όλες οι σχολικές μονάδες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ενώ με απόφαση του πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστου Μπούρα, αναστέλλεται, η λειτουργία του Πανεπιστημίου Πατρών σε Ρίο, Κουκούλι, Μεσολόγγι και Αγρίνιο.
Τέλος, με απόφαση της 6ης υγειονομικής περιφέρειας, λόγω των ισχυρών ανέμων και για λόγους ασφαλείας η σημερινή εφημερία επειγόντων περιστατικών του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Πατρών, στο Ρίο θα διενεργηθεί μέχρι τις 15:00 μετά το μεσημέρι στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».