Κακοκαιρία «Daniel»: Ένας νεκρός και ένας αγνοούμενος στον Βόλο - Νέα μηνύματα του 112 σε Θεσσαλία, Εύβοια, Πιερία και Φθιώτιδα - ΒΙΝΤΕΟ

Επιπλέον, τονίστηκε ότι έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται το βράδυ σε Μεσσηνία και Λακωνία, ενώ αύριο σε ανατολική Πελοπόννησο, Αργολίδα και Δυτική Κρήτη.

Αναφορικά με την περαιτέρω εξέλιξη της κακοκαιρίας, επισημάνθηκε ότι ισχυρές βροχοπτώσεις θα σημειωθούν σε Δυτική Ελλάδα και Ήπειρο, χωρίς ωστόσο να φαίνεται ότι θα δημιουργηθούν ιδιαίτερα προβλήματα.

Τέλος, η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει αύριο το πρωί την Αττική χωρίς ωστόσο να διαφαίνεται ότι θα δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα. Σύμφωνα με τα έως τώρα μετεωρολογικά δεδομένα η κακοκαιρία αύριο θα επηρεάσει κυρίως τα νότια προάστια και πιθανόν να δημιουργηθούν προβλήματα από Πειραιά έως Σούνιο, στη Σαλαμίνα και την Αίγινα.

Ένας νεκρός και ένας αγνοούμενος στον Βόλο

Θύμα της πρωτοφανούς κακοκαιρίας, στην περιοχή του Ανω Βόλου, που σαρώνει τον Βόλο και τη Μαγνησία, έπεσε ηλικιωμένος κτηνοτρόφος, αγνώστων προς το παρόν στοιχείων, ο οποίος καταπλακώθηκε από τοίχο που υποχώρησε από την πίεση, λόγω των μεγάλων ποσοτήτων του νερού, στην ευρύτερη περιοχή του Ανω Βόλου, την ώρα που προσπαθούσε μέσα στη θύελλα να φτάσει σε χώρο που είχε το κοπάδι με τα πρόβατά του.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρέλαβε τον άτυχο άνδρα, και διαπιστώθηκε ο θάνατός του από πολλαπλά τραύματα λόγω της καταπλάκωσης από τα χαλάσματα του τοίχου.

Σύμφωνα πληροφορίες του ΑΝΤ1, υπάρχει και ένας αγνοούμενος άνδρας που φέρεται να παρασύρθηκε το αυτοκίνητό του από το ρέμα.

Ποτάμια οι δρόμοι στον Άγιο Ιωάννη Μαγνησίας - Πλημμύρισαν δρόμοι και σπίτια στον Αγιόκαμπο Λάρισας

Συγκλονίζουν οι εικόνες που κατέγραψαν κάτοικοι και τουρίστες στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Πηλίου, στη Μαγνησία, οι οποίοι κάνουν έκκληση για βοήθεια. Βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει ένα αυτοκίνητο να παρασύρεται από τα νερά και να πέφτει μέσα στη θάλασσα

BREAKING: Cars are now being washed into the sea in Agios Ioannis, Pelion. Flooding disaster ongoing in Thessaly, Greece. pic.twitter.com/uRr80Da0sB