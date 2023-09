Κακοκαιρία «Daniel»: Πώς ο Βόλος έγινε «λίμνη» μέσα σε μόλις 45 λεπτά - Η ανάρτηση Γάλλου μετεωρολόγου

Ο Γάλλος μετεωρολόγος παρακολουθεί «σοκαρισμένος» την επέλαση της κακοκαιρίας, που σαρώνει ήδη τη χώρα μας από χθες, Δευτέρα (4/9).

Σε άλλη του ανάρτηση, ο Γάλλος αναφωνεί «Θεέ μου» όταν διαπιστώνει, επίσης, ότι στη Ζαγορά, στο Πήλιο, έριξε 528 χιλιοστά βροχής μόλις σε 10 ώρες.

«Μια ιστορική πλημμύρα είναι σε εξέλιξη!», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

Ακόμη, παρέθεσε στοιχεία για το σύνολο των χιλιοστών βροχόπτωσης σε ένα 24ωρο: Στη Ζαγορά έριξε 780mm, στην Πορταριά 545mm και στον Βόλο 279mm.

My goodness! Zagora, Greece recorded a jaw-dropping 528 mm (21 inches) of rain in just 10 hours - an additional 300-500 mm, locally up to 600 mm, of rain could fall by Thursday. A historic flooding event is underway! pic.twitter.com/7swtHuCFVI