Στο νοσοκομείο έγκυος με τραύματα από πιρούνι - Real.gr

Στο νοσοκομείο έγκυος με τραύματα από πιρούνι

18:24, 08/10/2025
Στο νοσοκομείο έγκυος με τραύματα από πιρούνι

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, κατήγγειλε τον σύζυγό της, ο οποίος συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ.

Μια έγκυος γυναίκα, η οποία νοσηλεύεται στο «Αττικόν» νοσοκομείο, κατήγγειλε πως είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Έχει τραύματα στο πρόσωπο και στα μάτια από πιρούνι και κατηγορεί τον 43χρονο σύζυγό της, ο οποίος, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ψυχικού-Φιλοθέης.

Η 39χρονη γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο τα μεσάνυχτα της Δευτέρας με τραύματα στο πρόσωπο και εξετάστηκε στα Επείγοντα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, είχε σημάδια από πιρούνι και αίματα στο πρόσωπο.

Η γυναίκα που είναι έγκυος στον τρίτο μήνα, χειρουργήθηκε σήμερα και στα δύο μάτια και «δίνει μάχη για να σώσει την όρασή της», όπως είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. «Οι γιατροί έκαναν ότι μπορούσαν», σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο. Η γυναίκα νοσηλεύεται στη Μαιευτική Κλινική με αστυνομική προστασία, ενώ το έμβρυο δεν κινδυνεύει.

 

 

