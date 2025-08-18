Κακοποίησε 20 παιδιά μέσα σε έξι χρόνια - Real.gr

Η «R» αποκαλύπτει συγκλονιστικές μαρτυρίες από τους ανηλίκους που έπεσαν θύματα του γυμνασιάρχη στη Σάμο.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΝΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Νέα ανατριχιαστικά στοιχεία γύρω από τη δράση του γυμνασιάρχη στη Σάμο, από το 2018 έως και το 2024 οπότε και έγινε αντιληπτή, αποκαλύπτει η Realnews. Οπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας, μέσα σε έξι χρόνια ο 47χρονος προχώρησε σε γενετήσιες πράξεις εναντίον τουλάχιστον 20 παιδιών, ηλικίας από 13 έως και 16 ετών. Το εύρος της φρικιαστικής δράσης του γυμνασιάρχη έρχεται στο φως από τις καταθέσεις που έχουν δώσει στις αστυνομικές και δικαστικές Αρχές τα ανήλικα θύματά του, τα περισσότερα από τα οποία ήταν μαθητές του.

Τα παιδιά περιέγραψαν με κάθε λεπτομέρεια τον τρόπο με τον οποίο ο 47χρονος σήμερα εκπαιδευτικός τούς προσέγγισε και κέρδισε την εμπιστοσύνη τους. Φρόντιζε να καλύπτει κάθε υλική ανάγκη τους και τους έταζε, μεταξύ άλλων, χρήματα, ακόμα και σβήσιμο απουσιών και διευκολύνσεις στη σχολική επίδοση, με αντάλλαγμα την ικανοποίηση των νοσηρών σεξουαλικών ορέξεών του.

Σε μία, μάλιστα, περίπτωση, αυτή που αφορά τον βιασμό ενός 13χρονου παιδιού, οι περιγραφές είναι τέτοιες που ξεπερνούν κάθε φαντασία και είναι αδύνατον να αποτυπωθούν γραπτώς. «Μη φοβάσαι, δεν είναι τίποτα. Θα σου αρέσει», ήταν τα τελευταία λόγια του δράστη πριν προβεί στον βιασμό του ανηλίκου, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τα οποία έχουν περιέλθει σε γνώση της «R». Από τις Αρχές θεωρείται βέβαιο ότι το συγκεκριμένο περιστατικό του βιασμού ανηλίκου δεν είναι το μοναδικό. Οπως εκτιμάται, υπάρχουν και άλλα ανήλικα θύματα βιασμού, τα οποία όμως λόγω του φόβου της κοινωνικής απομόνωσης και της κατακραυγής δεν έχουν ακόμη παρουσιαστεί για να καταθέσουν.

Αλλωστε, ο γυμνασιάρχης διώκεται για σωρεία άλλων πράξεων σεξουαλικής κακοποίησης εις βάρος ανηλίκων και γι’ αυτό ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Σάμου, λίγες ημέρες μετά τη σύλληψή του, στις 25 Ιουλίου, έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 47χρονου. Πρόκειται για τον Ευθύμιο Ευαγγέλου, ο οποίος εκτός από τη θέση του γυμνασιάρχη, εργαζόταν και ως δάσκαλος χορού.

Τα «δώρα»

Σύμφωνα με τη δικογραφία, εκμεταλλευόμενος την οικονομική δυσχέρεια των παιδιών, που προέρχονταν από φτωχές οικογένειες, ο καθηγητής τούς έκανε διάφορα δώρα, όπως ακριβά παπούτσια, ταξίδια, εκδρομές με το σκάφος του, που έφερε την ονομασία «Curated Self» (επιμελημένος εαυτός), και ακριβά δείπνα. Κάλυπτε κάθε πιθανή ανάγκη τους και με αυτόν τον τρόπο, όντας ιδιαίτερα χειριστικός, σύμφωνα πάντα με τις μαρτυρίες, κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους. Στη συνέχεια, ανοίγοντας κουβέντα για τη σεξουαλικότητά τους και λέγοντάς τους ότι θα πρέπει να είναι «τολμηροί» και ότι «είναι φυσιολογικό, αυτό κάνω και εγώ», κατάφερνε να τους συμφιλιώσει με την ιδέα των σεξουαλικών πράξεων, οι οποίες μάλιστα γίνονταν ομαδικά…

Ο 47χρονος εκμεταλλευόταν την απειρία των παιδιών καθώς τα θύματά του ήταν ηλικίας από 13 έως 16 ετών χωρίς πρότερες σεξουαλικές σχέσεις. Ολα αυτά συνέβαιναν έναντι αμοιβής, η οποία μάλιστα διέφερε από περίπτωση σε περίπτωση. Χαρακτηριστική είναι η κατάθεση θύματος, το οποίο ήταν 13 ετών όταν προσεγγίστηκε πρώτη φορά από τον κατηγορούμενο γυμνασιάρχη. «Σε όλο το διάστημα της σχέσης μου με τον 47χρονο κάναμε πράγματα μαζί, βόλτες στη Σάμο με το αμάξι του, μου έφερνε σούσι να φάω που του άρεσε πολύ, ενώ δύο φορές, όταν ήμουν ακόμα περίπου 16 ετών, πήγαμε βόλτα μαζί στην Αθήνα και μείναμε για κάποιες ημέρες σε ξενοδοχείο στο ίδιο δωμάτιο. Τα εισιτήρια μού τα πλήρωσε αυτός. Αρκετά συχνά πλήρωνε για να μου βάζει κάρτα στο κινητό, ενώ προσφερόταν συχνά να μου κάνει δώρο και άλλα πράγματα. Σε αντάλλαγμα όλων αυτών μου ζητούσε να του στέλνω φωτογραφίες μου, όπως είχε γίνει πολλές φορές που του έστελνα γυμνές φωτογραφίες του κορμιού μου και ειδικά από τη μέση και κάτω. Επίσης, κατά καιρούς βρισκόμασταν σπίτι του, μου πρότεινε να αυνανιστούμε ταυτόχρονα και είχε βάλει να βλέπουμε ταινία πορνό», ανέφερε στην κατάθεσή του το θύμα.

Αλλος ανήλικος καταθέτει ότι από την πρώτη φορά που βγήκαν μαζί με τον κατηγορούμενο εκείνος άρχισε να του αναφέρει σεξουαλικά υπονοούμενα. «Επειτα, ξεκίνησε να μου κάνει ανήθικες προτάσεις ευθέως. Μου έλεγε ότι δεν πρέπει να έχω κλειστό μυαλό. Οτι πρέπει να δοκιμάσω να μου κάνει π@@α ένας άνδρας γιατί ξέρει τι του αρέσει. Μου έλεγε ότι είναι πολύ ωραίο και το μασάζ από άνδρες. Μία ημέρα μου πρότεινε να πάμε στην παραλία για βόλτα. Πήγαμε στο Ποτοκάκι στο τέρμα της παραλίας και ήμασταν μόνοι. Εκεί, πάλι ξεκίνησε να μου λέει τα γνωστά για σεξ με άνδρες. Αφού πέρασε λίγη ώρα άπλωσε το χέρι του και με χούφτωσε στα οπίσθια. Τραβήχτηκα κατευθείαν και του είπα να φύγουμε», κατέθεσε ο μαθητής.

Modus operandi

Ο δράστης, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές, ακολουθούσε συγκεκριμένη μέθοδο για την προσέγγιση των ανηλίκων με τελικό στόχο τη σεξουαλική κακοποίησή τους. Χρησιμοποιώντας τις ιδιότητές του ως καθηγητή και μετέπειτα γυμνασιάρχη, ως δασκάλου χορού και υπευθύνου σε διάφορα πολιτιστικά προγράμματα, ήταν σε θέση να γνωρίζει πολλούς μαθητές, τις παρέες τους, αλλά και την κοινωνική και οικονομική τους θέση.

Μετά τη γνωριμία τους, και αφού διαπίστωνε ποιος ανήλικος ήταν ο πιο ευάλωτος, κυρίως στόχευε σε παιδιά από οικογένειες χαμηλών εισοδηματικών τάξεων και τους έστελνε αίτημα φιλίας σε εφαρμογές κοινωνικών μέσων. Στη συνέχεια ξεκινούσε συχνή επικοινωνία με ανταλλαγή μηνυμάτων με στόχο να «χτίσει» ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης. Στο πλαίσιο αυτό τους έστελνε φωτογραφίες από ακριβά φαγητά, το σκάφος του, εξόδους, ταξίδια κ.λπ. Με αυτόν τον τρόπο τους δελέαζε να ακολουθήσουν και αυτοί τον συγκεκριμένο τρόπο ζωής, ενώ φρόντιζε να τους επαινεί και να τους λέει πόσο όμορφα ήταν συγκεκριμένα μέρη του σώματός τους.

Παρέχοντας αυτές τις ανέσεις, αμέτρητα δώρα και φιλοφρονήσεις τούς χειραγωγούσε με απώτερο σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Τους εξοικείωνε με σεξουαλικές πράξεις και συμπεριφορές. Από ένα σημείο της -αρχικά- φιλικής σχέσης και μετά άρχιζε να ανοίγεται περισσότερο και ξεκινούσε να ζητά από τα ανήλικα παιδιά να έρθουν πιο κοντά. Εκανε συχνές αναφορές σε σεξουαλικές πράξεις μεταξύ ανδρών σε ομαδικούς αυνανισμούς μεταξύ του ίδιου και φίλων του. Πρότεινε να παρακολουθήσουν μαζί ταινίες πορνογραφικού περιεχομένου στο σπίτι του και να προβούν σε διάφορες σεξουαλικές πράξεις παρέα.

Παράλληλα, όπως προέκυψε τόσο από τις μαρτυρίες των παιδιών όσο και από την άρση του τηλεφωνικού και ηλεκτρονικού απορρήτου, ο 47χρονος ζητούσε να του στέλνουν τα παιδιά γυμνές φωτογραφίες, πάντοτε έναντι αμοιβής, ενώ φρόντιζε να τους στέλνει φωτογραφίες του ίδιου αλλά και άλλων ατόμων που είχε απαθανατίσει με τη φωτογραφική του μηχανή. Αφού κατάφερνε να κάμψει τις αντιστάσεις ορισμένων, τους μετέφερε κατά μόνας ή κατά ομάδες στην οικία του και τους έδινε χρήματα για την αποδοχή των σεξουαλικών πράξεων. Οταν, μάλιστα, κάποια παιδιά διέκοπταν τις επαφές μαζί του, επικεντρωνόταν στην αναζήτηση των επόμενων θυμάτων.

Η καταδίκη

Οπως αποκαλύπτει η «R», πέραν της πρόσφατης σχηματισθείσας δικογραφίας και των όσων βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ο γυμνασιάρχης έχει ήδη μια πρώτη καταδίκη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας δύο ανηλίκων, κάτω των 15 ετών, μέσω διαδικτύου κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή. Συγκεκριμένα, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Σάμου, στις 24 Φεβρουαρίου του 2025, ύστερα από καταγγελία τριών γονέων κήρυξε ένοχο τον 47χρονο, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή φυλάκισης τριών ετών με ανασταλτικό χαρακτήρα.

«Είναι μια υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος κακοποίησε την παιδική ηλικία τους αλλά δεν σώπασε όμως τη φωνή τους. Το παιδιά αυτά μίλησαν. Και η φωνή τους θα ακουστεί δυνατά μέσα στις αίθουσες των δικαστηρίων αλλά και έξω, στην καρδιά της κοινωνίας μας. Καλούμε κάθε παιδί, κάθε γονέα και οποιοδήποτε άλλο μέλος της τοπικής κοινωνίας μας που τυγχάνει να γνωρίζει την οποιαδήποτε πληροφορία για τη δράση του, να μιλήσει και να σταθεί στο πλευρό όλων αυτών των παιδιών», δηλώνει ο Γιάννης Καλτάκης, δικηγόρος των οικογενειών των θυμάτων.

Σημειώνεται ότι ο 47χρονος εκπαιδευτικός συνελήφθη στις 25 Ιουλίου στη Σάμο, έπειτα από σχετικό ένταλμα για τις πράξεις που έγιναν από το 2018 έως το 2024, ενώ μερικές ημέρες αργότερα κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του στον ανακριτή και στην εισαγγελέα και οδηγήθηκε στις φυλακές Γρεβενών. Υστερα από απόφαση των δικαστικών Αρχών, η φωτογραφία του γυμνασιάρχη δημοσιοποιήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. Οπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου της Αστυνομίας, σκοπός της δημοσιοποίησης των στοιχείων του 47χρονου από τη Σάμο είναι «η προστασία της ανηλικότητας και του κοινωνικού συνόλου και η περαιτέρω διερεύνηση της συμμετοχής του κατηγορουμένου και σε άλλες αξιόποινες πράξεις, εις βάρος έτερων ανηλίκων».

Ο ίδιος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες για τα αδικήματα του βιασμού, της κατάχρησης ανηλίκων, των γενετήσιων πράξεων με ανηλίκους έναντι αμοιβής και της πορνογραφίας ανηλίκων. Συγκεκριμένα, εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για βιασμό, διακεκριμένη περίπτωση κατάχρησης από εκπαιδευτικό, παιδαγωγό και φίλο οικείων, ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει τα 14 έτη και που έχει συμπληρώσει τα 14 έτη κατά συρ ροή, κατ’ εξακολούθηση και μη, τετελεσμένη και σε απόπειρα, γενετήσια πράξη από ενήλικο έναντι αμοιβής ή άλλων υλικών ανταλλαγμάτων, ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει τα 15 έτη και που έχει συμπληρώσει τα 15 έτη, κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση και μη, τετελεσμένη και σε απόπειρα και πορνογραφία ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος, μέσω πληροφοριακών συστημάτων κατ’ εξακολούθηση.

