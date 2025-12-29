Τραγωδία στην Καλαμπάκα: Δύο αδέρφια εντοπίστηκαν νεκρά στο σπίτι τους - Real.gr

Οι αναθυμιάσεις, πιθανότατα, προέρχονταν από ξυλόσομπα που χρησιμοποιούσαν για θέρμανση.

Τραγωδία με δύο νεκρούς εκτυλίχθηκε την Δευτέρα (29/12) στην Καλαμπάκα. Δύο αδέλφια εντοπίστηκαν νεκρά μέσα στο σπίτι τους, στην Κρύα Βρύση, με την είδηση να σκορπίζει την θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τις ιστοσελίδες trikalaopinion.gr και kalabakacity.gr, πρόκειται για μία γυναίκα 65 ετών και έναν άνδρα 73 ετών, οι οποίοι φέρεται να έχασαν την ζωή τους από αναθυμιάσεις, πιθανότατα προερχόμενες από ξυλόσομπα που χρησιμοποιούσαν για θέρμανση.

Πληροφορίες των τοπικών ιστοσελίδων αναφέρουν ότι κάτοικοι του χωριού ανησύχησαν καθώς δεν είχαν δώσει σημεία ζωής και ειδοποίησαν τις Αρχές.

Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί, οι οποίοι εισήλθαν στην οικία και εντόπισαν τα δύο αδέρφια χωρίς τις αισθήσεις τους.