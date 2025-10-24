Καλαμπάκα: Ξεκίνησαν εργασίες ασφαλτόστρωσης στο νέο Σχέδιο Πόλεως - Real.gr

Μετά από 32 χρόνια αναμονής, οι κάτοικοι της Καλαμπάκας βλέπουν το όνειρό τους να γίνεται πραγματικότητα. Το πρωί της Πέμπτης, 23-10-2025, ξεκίνησαν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στο νέο Σχέδιο Πόλεως, σηματοδοτώντας την έναρξη της τελικής φάσης ενός έργου που αλλάζει την εικόνα και τη λειτουργικότητα της πόλης. Η έναρξη των εργασιών πραγματοποιήθηκε παρουσία του δημάρχου Λευτέρη Αβραμόπουλου, αιρετών και στελεχών του δήμου, σηματοδοτώντας, όπως σχολίασαν οι παρευρισκόμενοι, «μια ιστορική μέρα για την Καλαμπάκα».

Η Α΄ φάση του έργου, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, περιλαμβάνει την περιοχή που εκτείνεται βορειοανατολικά της οδού Τρικάλων και αφορά 9 παράλληλους και 3 κάθετους δρόμους, συνολικού μήκους άνω των 3,5 χιλιομέτρων.

Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης, που ξεκίνησαν από τους παράλληλους δρόμους, θα ολοκληρωθούν σταδιακά έως τα τέλη Νοεμβρίου, ενώ οι κάθετοι δρόμοι θα ακολουθήσουν το 2026, μετά την ολοκλήρωση της αδειοδότησης του ρέματος «Κορασίτσα», το οποίο αποτελεί τον φυσικό αποδέκτη των ομβρίων υδάτων.

Το έργο, προϋπολογισμού άνω των 2.000.000 ευρώ, υλοποιείται με ίδια μέσα του Δήμου Μετεώρων και τη συνδρομή της εταιρείας ΤΕΡΝΑ Α.Ε., η οποία συνεισφέρει με μηχανήματα και υλικά.

Στο πλαίσιο της Α΄ φάσης έχουν ήδη ολοκληρωθεί:

-Οι υδραυλικές υποδομές απορροής ομβρίων σε 13 διασταυρώσεις,

-Η αποκατάσταση των υπόγειων δικτύων ύδρευσης, οπτικών ινών και ΔΕΗ,

-Η διάνοιξη και διαμόρφωση των οδών σύμφωνα με το νέο ρυμοτομικό σχέδιο,

-Η οδοστρωσία με κατάλληλα υλικά σε όλο το μήκος των 3,5 χιλιομέτρων.

Με την ολοκλήρωση της ασφαλτόστρωσης των οριζόντιων οδών έως το τέλος Νοεμβρίου, το έργο θα έχει φτάσει σε ποσοστό προόδου άνω του 90%.

Σε αποκλειστική δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δημάρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος τονίζει: «Σήμερα είναι μια μέρα βαθιάς συγκίνησης για όλους μας.

Μετά από 32 χρόνια προσμονής, οι δρόμοι στο νέο Σχέδιο Πόλεως Καλαμπάκας αποκτούν επιτέλους άσφαλτο — κάτι που για δεκαετίες φάνταζε μακρινό όνειρο για τους κατοίκους αυτής της περιοχής.

Δεν ασφαλτοστρώνουμε απλώς δρόμους· χτίζουμε το αύριο της πόλης μας, με έργα ουσίας που αλλάζουν την καθημερινότητα και τη ζωή των ανθρώπων. Ό,τι υποσχεθήκαμε, το κάνουμε πράξη. Με σχέδιο, επιμονή και συνεργασία, δίνουμε μορφή στο όραμά μας για μια σύγχρονη, λειτουργική και ανθρώπινη Καλαμπάκα. Θέλω να εκφράσω από καρδιάς τις ευχαριστίες μου προς όλους όσοι εργάστηκαν για αυτό το έργο, τις υπηρεσίες του δήμου και τους συνεργάτες μου, αλλά και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε. για τη γενναιόδωρη συνδρομή της, τα μηχανήματα και τα υλικά που διέθεσε, αποδεικνύοντας έμπρακτα τι σημαίνει κοινωνική ευθύνη και συνεργασία προς όφελος του τόπου. Εδώ, στη νέα Καλαμπάκα, χτίζουμε το αύριο, και αυτό το αύριο ανήκει σε όλους μας».

Η ασφαλτόστρωση στο νέο Σχέδιο Πόλεως δεν είναι απλώς ένα τεχνικό έργο, αλλά -όπως επισημαίνουν οι κάτοικοι, ένα «σύμβολο αλλαγής» για μια περιοχή που περίμενε δεκαετίες να δει έργα ουσίας. Η Καλαμπάκα αλλάζει και μαζί της αλλάζει και η καθημερινότητα των ανθρώπων της».