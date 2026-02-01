Καλαμαριά: Βανδάλισαν χώρο μνήμης του Άλκη Καμπανού - Real.gr

Στόχος βανδαλισμού από αγνώστους έγινε ανήμερα της επετείου της δολοφονίας του χώρος μνήμης του Άλκη Καμπανού στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης.

«Μια μέρα που η μνήμη του Άλκη μάς θυμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο πού οδηγεί το τυφλό μίσος και η οπαδική βία, άγνωστοι χούλιγκαν βανδάλισαν το γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς και τα γκράφιτι γύρω από αυτό.

Μια πράξη ντροπής.

Μια πράξη που προσβάλλει την πόλη μας, τον αθλητισμό και τις αξίες μας», σχολιάζει σε σχετική ανάρτηση η δήμαρχος Καλαμαριάς, Χρύσα Αράπογλου.

«Η βεβήλωση μνημείων και χώρων μνήμης δεν αποτελεί έκφραση αντιπαράθεσης ή οπαδικής ταυτότητας, αλλά πράξη ασέβειας και έλλειψης στοιχειώδους ανθρώπινης αξιοπρέπειας», σημειώνει από την πλευρά του σε ανακοίνωσή του, ο Μ.Γ.Σ.Κ. “Ο Απόλλων”, ο οποίος προανήγγειλε πως θα κινηθεί νομικά.

«Ο σύλλογος θα κινηθεί νομικά κατά συγκεκριμένων ηθικών αυτουργών για το συγκεκριμένο περιστατικό και καλεί όλους να επιδείξουν υπευθυνότητα, ψυχραιμία και σεβασμό, προστατεύοντας χώρους που αποτελούν κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης και ιστορίας», σημειώνεται.