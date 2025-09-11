Καλαμάτα: «Δεν μου το σκότωσαν στον δρόμο αλλά μέσα σε ένα αυτοκίνητο» - Ξεσπά ο πατέρας της 19χρονης Κάτιας - Real.gr

Στη δικαιοσύνη στρέφεται η οικογένεια της 19χρονης Κάτιας, που άφησε την τελευταία της πνοή σε τροχαίο στην Καλαμάτα.

Τα όνειρα της άτυχης κοπέλας έσβησαν στην άσφαλτο, βυθίζοντας στο πένθος τους συγγενείς και φίλους της.

Ο πατέρας της 19χρονης, μιλώντας στο STAR, επέρριψε ευθύνες στον οδηγό του μοιραίου οχήματος, λέγοντας:

«Μέσα στην Καλαμάτα δε συνηθίζονται τέτοια ατυχήματα. Ειδικά στην περιοχή τη συγκεκριμένη. Δώσανε σε ένα παιδί 22 χρονών ένα αυτοκίνητο 2000 με 2200 κυβικά, τουτέστιν από 150 μέχρι 180 άλογα. Δεν μου το σκότωσαν στο δρόμο, αλλά μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Ποιος; Ένας οδηγός που πριν ένα μήνα είχε ξανακάνει ατύχημα».

Η οικογένεια έχει αναθέσει την υπόθεση σε δικηγόρο, επιμένοντας πως η ταχύτητα του αυτοκινήτου ήταν καθοριστική για το δυστύχημα. «Η θέση της οικογένειας είναι ότι, με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής, το αυτοκίνητο κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα μέσα στην πόλη. Το δέντρο δεν κόπηκε από τη ρίζα, που σημαίνει ότι το όχημα χτύπησε χαμηλά, άρα το αυτοκίνητο “πέταγε”», ανέφερε ο συνήγορος Νικόλαος Ρουσσόπουλος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 23χρονος οδηγός τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Καλαμάτας, ενώ η Τροχαία διερευνά τα αίτια του θανατηφόρου τροχαίου.