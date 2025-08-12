Καλαμάτα: Φωτιά στην περιοχή Ρίζα - Τρια εναέρια επιχειρούν ρίψεις - Real.gr

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά στην περιοχή Ρίζα, στα Αγριώματα Καλαμάτας, λίγο πριν τις 4 το απόγευμα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής με δέκα πυροσβέστες, ενώ στο έργο τους συνδράμουν εθελοντές της ομάδας νέων «Η Δημοβίτισσα», καθώς και πέντε υδροφόρες και εκσκαπτικά μηχανήματα του Δήμου Καλαμάτας από την Πολιτική Προστασία.

Η φωτιά έπιασε σε ξερά χόρτα και επεκτάθηκε σε χαράδρα όπου βρήκε καύσιμη ύλη. Βρίσκεται κοντά σε διάσπαρτες οικίες του οικισμού και γι’ αυτό το λόγο αλλά και εξαιτίας του δύσβατου σημείου επιχειρούν από αέρος και δυο α/φ τύπου PZL αλλά και ένα ελικόπτερο Ερικσον.

Στο ίδιο σημείο είχε εκδηλωθεί φωτιά και την περασμένη Κυριακή, η οποία είχε κάψει άνω του ενός στρέμματος με ελαιοκαλλιέργειες. Η Πυροσβεστική εκτιμά ότι σύντομα η σημερινή πυρκαγιά θα έχει περιοριστεί και θα τεθεί υπό έλεγχο.