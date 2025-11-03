Καλαμάτα: «Ήταν μια κακή στιγμή» - Τι λέει ο γιος του 76χρονου για το περιστατικό με το ροτβάιλερ - Real.gr

Quantcast
Καλαμάτα: «Ήταν μια κακή στιγμή» – Τι λέει ο γιος του 76χρονου για το περιστατικό με το ροτβάιλερ

13:29, 03/11/2025
Με ανάρτησή του στο Facebook, ο γιος του 76χρονου που τραυματίστηκε από το ροτβάιλερ της οικογένειας στην Καλαμάτα περιέγραψε τα όσα συνέβησαν, μιλώντας για ένα «ατυχές περιστατικό» που εξελίχθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Το περιστατικό, που σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή στο κατάστημα της οικογένειας, προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία. Ο γιος του τραυματία έσπευσε να δώσει τη δική του εκδοχή, εξηγώντας ότι ο σκύλος ήταν πλήρως εκπαιδευμένος, φιλικός και ζούσε δέκα χρόνια μαζί τους, χωρίς ποτέ να έχει δείξει επιθετική συμπεριφορά.

Στην ανάρτησή του, ο γιος του 76χρονου αναφέρει πως το περιστατικό συνέβη τη στιγμή που ο πατέρας του προσπαθούσε να εφαρμόσει ένα αντισηπτικό σπρέι που είχε συνταγογραφηθεί από κτηνίατρο για δύο μικρές πληγές στα αυτιά του ζώου.
«Ο σκύλος, επειδή είναι υγιής και ζωηρός και δεν έχει χρειαστεί ποτέ στο παρελθόν θεραπεία, δυσανασχέτησε τη στιγμή της εφαρμογής και αντέδρασε απρόβλεπτα», σημειώνει.

Ο ίδιος τονίζει ότι δεν υπήρξε πρόθεση ή αμέλεια, αλλά μια εντελώς ατυχής συγκυρία. «Είμαστε μια εργατική, έντιμη και φιλοζωική οικογένεια που φροντίζει με αγάπη και υπευθυνότητα τα ζώα της», γράφει, διευκρινίζοντας ότι ο πατέρας του δεν υπέστη σοβαρά τραύματα και νοσηλεύτηκε στο ΚΑΤ για την περιποίηση πληγών στα χέρια του.

Σε κλίμα συγκίνησης, ο γιος αποκάλυψε ότι το ροτβάιλερ δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή, σημειώνοντας: «Λυπόμαστε βαθιά για όσα συνέβησαν. Ο σκύλος μας έφυγε και ο πατέρας μου χρειάστηκε νοσηλεία. Ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή για όλους μας».

Τέλος, υπογράμμισε πως η οικογένεια δεν έχει τίποτα να αποκρύψει, καθώς οι ίδιοι παρέδωσαν στα μέσα ενημέρωσης το σχετικό βίντεο από το περιστατικό.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Πραγματικά, με τον σκύλο μας συνέβη ένα ατυχές περιστατικό, το οποίο ωστόσο οφείλεται σε μια μεμονωμένη κακή στιγμή. Ο σκύλος μας είναι μέλος της οικογένειάς μας εδώ και δέκα χρόνια· είναι πλήρως εκπαιδευμένος, ιδιαίτερα φιλικός και δεν είχε ποτέ στο παρελθόν επιδείξει οποιαδήποτε επιθετική συμπεριφορά.
Το συμβάν έγινε όταν ο πατέρας μου προσπάθησε να του εφαρμόσει ένα ειδικό αντισηπτικό σπρέι, το οποίο μας είχε συνταγογραφήσει η κτηνίατρός μας για δύο μικρές πληγές στα αυτιά που είχε αποκτήσει παίζοντας στον προστατευμένο μας κήπο. Ο σκύλος, επειδή είναι υγιής και ζωηρός και δεν έχει χρειαστεί στο παρελθόν κάποια θεραπεία, δυσανασχέτησε τη στιγμή της εφαρμογής και αντέδρασε απρόβλεπτα.
Ευτυχώς, ο πατέρας μου δεν υπέστη καμία σοβαρή βλάβη·σε ζωτικα οργανα μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ για την περιποίηση των τραυμάτων στα χέρια του.
Θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι δεν υπήρξε καμία πρόθεση ή αμέλεια εκ μέρους μας και ότι πρόκειται για μια εντελώς ατυχής συγκυρία. Είμαστε μια εργατική, έντιμη και φιλοζωική οικογένεια, που φροντίζει με αγάπη και υπευθυνότητα τα ζώα της.Κλεινοντας θελω να πω πως λυπόμαστε βαθιά για όσα συνέβησαν. Δυστυχώς, ο σκύλος μας έφυγε και ο πατέρας μου χρειάστηκε νοσηλεία στο νοσοκομείο. Ήταν μια πολύ δύσκολη και επώδυνη στιγμή για όλους μας.
Όσα ακούγονται ή γράφονται πέρα από αυτό δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα
Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για τη συμπαράσταση και την κατανόησή σας.* Σημειωση:
Να σημειωθεί ότι δεν έχουμε τίποτα να αποκρύψουμε. Εμείς προσκομίσαμε το εν λόγω βίντεο στα ΜΜΕ, στο οποίο αποτυπώνονται οι χώροι στους οποίους κινείται ο σκυλος μας, η προσπάθεια να του δοθεί η αγωγή, η αιφνίδια άρνησή του να την λάβει, καθώς και η προσπάθεια του πατέρα μου να το φροντισει).»

 

