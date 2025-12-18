Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Παραδόθηκε ο 30χρονος - Real.gr

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού εγκλήματος, σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

O 30χρονος, ο οποίος αναζητούνταν ως συνεργός για τη διπλή εκτέλεση στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, παραδόθηκε στην Αστυνομία.

Πρόκειται για το τρίτο άτομο για το οποίο η ανακρίτρια Καλαμάτας είχε εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης.

Στον 30χρονο αποδίδεται ρόλος συνεργού μετά την αξιολόγηση του υλικού που έγινε από την ανακρίτρια Καλαμάτας, ενώ πρόκειται για στενό συνεργάτη του 31χρονου επιχειρηματία που έχει ήδη προφυλακιστεί ως ηθικός αυτουργός μαζί με τον ανιψιό του για τη δολοφονία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη.