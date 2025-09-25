Καλαμάτα: Σε ύφεση η φωτιά στο Αριοχώρι – Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα - Real.gr

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης στην περιοχή του Αριοχωρίου του Δήμου Καλαμάτας, όταν λίγο μετά τις 4 ξέσπασε φωτιά σε καλαμιώνες.

Τις τελευταίες ώρες ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και αυτή την ωρά στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 20 Πυροσβέστες με 8 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, ενώ χρειάστηκε και η συνδρομή τριών εναέριων μέσων, συγκεκριμένα 2 α/φ PZL και ένα ελικόπτερο Erickson.

Παράλληλα στο σημείο συνδράμουν, υδροφόρες και οχήματα της Πολιτικής προστασίας του Δήμου, ένα όχημα της εθελοντικής ομάδας ΟΑΚ με 4 άτομα καθώς και εθελοντές με υδροφόρες από τα γύρω χωριά.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά ξέσπασε πλησίον καταυλισμού Ρομά, λίγο έξω από το Αριοχώρι και επεκτάθηκε προς την Ασπροπουλιά λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το έργο της πυροσβεστικής δυσκόλεψε το γεγονός, ότι η φωτιά έκαιγε σε πυκνούς καλαμιώνες με δύσκολη πρόσβαση.

Με την ενίσχυση των δυνάμεων αλλά και με την πολύτιμη συνδρομή των εναέριων μέσων τα τελευταία λεπτά η φωτιά είναι σε ύφεση ωστόσο στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας που συνεχίζουν το έργο της κατάσβεσης.

Πριν λίγη ώρα ξέσπασε και νέο μέτωπο πυρκαγιάς, μικρότερης έκτασης, σε καλαμιώνες κοντά στο αεροδρόμιο, η οποία και αντιμετωπίζεται από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.