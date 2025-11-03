Καλαμάτα: Σύντομα εκτός εντατικής ο 76χρονος που δέχτηκε επίθεση από το σκύλο του - Real.gr

Διαρκώς βελτιώνεται η κλινική εικόνα του 76χρονου ο οποίος την Παρασκευή δέχτηκε επίθεση από το σκύλο του, και έκτοτε βρίσκεται διασωληνωμένος στο Νοσοκομείο ΚΑΤ. Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό περιβάλλον η κατάστασή του σταθεροποιήθηκε και είναι θέμα ωρών να βγει από την εντατική.

Η εξέλιξη αυτή αναφέρει η ΕΡΤ, είναι διπλά σημαντική διότι η κατάσταση των χεριών του, τα οποία φέρουν πολλαπλά τραύματα, επιτάσσει το ξεκίνημα των αναγκαίων χειρουργικών επεμβάσεων άμεσα. Πράγμα που θα συμβεί αμέσως μετά την έξοδο του από την εντατική.