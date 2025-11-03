Quantcast
Καλαμάτα: Σύντομα εκτός εντατικής ο 76χρονος που δέχτηκε επίθεση από το σκύλο του - Real.gr
real player

Καλαμάτα: Σύντομα εκτός εντατικής ο 76χρονος που δέχτηκε επίθεση από το σκύλο του

22:10, 03/11/2025
Καλαμάτα: Σύντομα εκτός εντατικής ο 76χρονος που δέχτηκε επίθεση από το σκύλο του

Διαρκώς βελτιώνεται η κλινική εικόνα του 76χρονου ο οποίος την Παρασκευή δέχτηκε επίθεση από το σκύλο του, και έκτοτε βρίσκεται διασωληνωμένος στο Νοσοκομείο ΚΑΤ. Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό περιβάλλον η κατάστασή του σταθεροποιήθηκε και είναι θέμα ωρών να βγει από την εντατική.

Η εξέλιξη αυτή αναφέρει η ΕΡΤ, είναι διπλά σημαντική διότι η κατάσταση των χεριών του, τα οποία φέρουν πολλαπλά τραύματα, επιτάσσει το ξεκίνημα των αναγκαίων χειρουργικών επεμβάσεων άμεσα. Πράγμα που θα συμβεί αμέσως μετά την έξοδο του από την εντατική.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Τζαμάικα-Τυφώνας Μελίσα: Γαλλικό πολεμικό πλοίο παρέδωσε 40 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας

Τζαμάικα-Τυφώνας Μελίσα: Γαλλικό πολεμικό πλοίο παρέδωσε 40 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας

00:15 04/11
ΗΠΑ: Η κυβέρνηση θα καταβάλει στους φτωχούς Αμερικανούς τη μισή επισιτιστική βοήθεια για τον Νοέμβριο

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση θα καταβάλει στους φτωχούς Αμερικανούς τη μισή επισιτιστική βοήθεια για τον Νοέμβριο

23:59 03/11
Τζένη Καρέζη: Το τρυφερό στιγμιότυπο με τον Βασίλη Τσιτσάνη – Σπάνια φωτογραφία από το 1976

Τζένη Καρέζη: Το τρυφερό στιγμιότυπο με τον Βασίλη Τσιτσάνη – Σπάνια φωτογραφία από το 1976

23:59 03/11
Βορίζια: Άφαντα τα τρία αδέρφια που καταζητούνται για το αιματοκύλισμα - Διαβουλεύσεις μέσω δικηγόρων για να παραδοθούν

Βορίζια: Άφαντα τα τρία αδέρφια που καταζητούνται για το αιματοκύλισμα - Διαβουλεύσεις μέσω δικηγόρων για να παραδοθούν

23:55 03/11
ΗΠΑ: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος δύο υπόπτων για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης στο Μίσιγκαν

ΗΠΑ: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος δύο υπόπτων για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης στο Μίσιγκαν

23:50 03/11
Μιχάλης Αεράκης για τη βεντέτα στα Βορίζια: «Αν δεν γίνει σασμός, θα ξεσπάσει και δεύτερο κύμα»

Μιχάλης Αεράκης για τη βεντέτα στα Βορίζια: «Αν δεν γίνει σασμός, θα ξεσπάσει και δεύτερο κύμα»

23:40 03/11
Ουγγαρία: Θύμα κυβερνοεπίθεσης καταγγέλλει πως έπεσε η αντιπολίτευση

Ουγγαρία: Θύμα κυβερνοεπίθεσης καταγγέλλει πως έπεσε η αντιπολίτευση

23:30 03/11
Αγγελική Νικολούλη: Η νέα ανάρτηση μετά τον θάνατο της μητέρας της - Το συγκινητικό μήνυμα

Αγγελική Νικολούλη: Η νέα ανάρτηση μετά τον θάνατο της μητέρας της - Το συγκινητικό μήνυμα

23:21 03/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved