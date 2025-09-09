Καλαμάτα: Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 19χρονη - Real.gr

Tροχαίο δυστύχημα με θύμα 19χρονη σημειώθηκε αργά τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Καλαμάτα.

Το αυτοκίνητο οδηγούσε 23χρονος, που έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε δύο δέντρα της νησίδας και να ανατραπεί.

Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στη νησίδα και αφού ξερίζωσε ένα δέντρο το αυτοκίνητο ντελεπάρισε.

Από την ανατροπή του οχήματος προέκυψε ο σοβαρός τραυματισμός της κοπέλας η οποία ήταν η συνοδηγός και με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου και δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά της.

Εικόνες από το τροχαίο: