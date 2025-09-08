Καλάβρυτα: Ο «θησαυρός» της εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ. - Ο ρόλος κάθε μέλους - Real.gr

Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Πέμπτη ζήτησαν και έλαβαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση απόπειρας πώλησης βυζαντινών εικόνων και δύο Ευαγγελίων οι οποίοι οδηγήθηκαν ,λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην εισαγγελία Κορίνθου. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, που είναι κακούργημα, υπεξαίρεση και παράλειψη δήλωσης μνημείου, κατοχή και εμπορία.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ, αποκάλυψαν ένα αληθινό «θησαυροφυλάκιο» θρησκευτικών και αρχαιολογικών κειμηλίων. Οι αστυνομικοί εντόπισαν δεκάδες αντικείμενα μεγάλης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας, αποδεικνύοντας την έκταση και την οργάνωση της παράνομης δραστηριότητας.

Πιο συγκεκριμένα, 264 αρχαία νομίσματα, 14 βυζαντινές εικόνες, δύο Ιερά Ευαγγέλια, ένα εκκλησιαστικό βιβλίο του 18ου αιώνα, τρία αρχιερατικά εγκόλπια, αλλά και όπλα, μετρητά, ζυγαριές ακριβείας, επαγγελματικό μηχάνημα ανίχνευσης μετάλλων, ηλεκτρονικές συσκευές, αυτοκίνητα, έγγραφα και φωτογραφίες που τεκμηριώνουν την εγκληματική δράση της οργάνωσης.

Κεντρικό ρόλο στην υπόθεση είχε ο ηγούμενος, ο οποίος συνελήφθη από μυστικούς αστυνομικούς του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς, του «ελληνικού FBI», την ώρα που επρόκειτο να πουλήσει δύο Ευαγγέλια για 200.000 ευρώ.

Από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην κατοχή και πώληση θρησκευτικών εικόνων και άλλων αρχαίων αντικειμένων.

Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση μεσημβρινές ώρες χθες, Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, σε περιοχές της Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν συνολικά -6-μέλη της, μεταξύ των οποίων Ηγούμενος Ιεράς Μονής.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, υπεξαίρεση, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, όπλα, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών περί προστασίας των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και περί ανιχνευτών μετάλλων.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων, με ειδικές ανακριτικές τεχνικές, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε δομημένη και με διαρκή δράση εγκληματική οργάνωση, με σκοπό τον εντοπισμό, απόκτηση και περαιτέρω διάθεση προς πώληση, αρχαιοτήτων, σε Ελλάδα και εξωτερικό, για την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, καταγγελίες που έφτασαν στην αστυνομία οδήγησαν στο να στηθεί η επιχείρηση, η οποία είχε ως κατάληξη τις συλλήψεις των δύο ιερωμένων και των υπόλοιπων φερόμενων ως εμπλεκόμενων. Γυναίκα αστυνομικός εμφανίστηκε ως υποψήφια πελάτης που ενδιαφέρεται για βυζαντινές εικόνες, με αποτέλεσμα να «πέσει» στην παγίδα ο ηγούμενος.

Η δράση της εγκληματική οργάνωσης

Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi), μέλη της οργάνωσης εντόπιζαν άτομα τα οποία διέθεταν αρχαία αντικείμενα που διατίθεντο να προβούν στην πώλησή τους και τους έφερναν σε επαφή με έτερο μέλος, ο οποίος εμφανιζόταν ως δήθεν ειδικός εκτιμητής.

Στη συνέχεια, αφού ολοκλήρωναν την αγοραπωλησία και έπαιρναν στην κατοχή τους τα αρχαία, προέβαιναν στην πώλησή τους, μέσω άγνωστων συνδέσμων της οργάνωσης, στο εξωτερικό.

Από τις έρευνες προέκυψε και ο ρόλος κάθε μέλους της οργάνωσης:

69χρονος είχε αρχηγικό ρόλο , λαμβάνοντας τις τελικές αποφάσεις σχετικά με τις αγοραπωλησίες και την κοστολόγηση των αρχαιοτήτων, ενώ εμφανιζόταν ως δήθεν εκτιμητής,

είχε , λαμβάνοντας τις τελικές αποφάσεις σχετικά με τις αγοραπωλησίες και την κοστολόγηση των αρχαιοτήτων, ενώ εμφανιζόταν ως δήθεν εκτιμητής, 59χρονος και 66χρονος , ήταν επιφορτισμένοι με την εύρεση ατόμων που κατείχαν αρχαία αντικείμενα και προτίθεντο να προβούν στην πώληση αυτών, ενώ ο δεύτερος προέβαινε και σε αρχαιολογικές έρευνες και ανασκαφές,

και , ήταν επιφορτισμένοι με την εύρεση ατόμων που κατείχαν αρχαία αντικείμενα και προτίθεντο να προβούν στην πώληση αυτών, ενώ ο δεύτερος προέβαινε και σε αρχαιολογικές έρευνες και ανασκαφές, 3 άτομα (39, 63 και 64 ετών) ήταν κάτοχοι αρχαίων αντικειμένων, (Ευαγγέλια, αρχαία βιβλία και νομίσματα και βυζαντινές εικόνες), τα οποία είχαν συμφωνήσει να πωλήσουν στα έτερα μέλη.

Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω 63χρονος τυγχάνει Ηγούμενος Ιεράς Μονής της Αχαΐας, ενώ ο 39χρονος ιερομόναχος της ίδιας Μονής.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και λοιπούς χώρους, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-264- νομίσματα,

-14- θρησκευτικές εικόνες,

-2- Ιερά Ευαγγέλια και θρησκευτικό βιβλίο του 18 ου αιώνα,

αιώνα, -3- αρχιερατικά εγκόλπια,

επαγγελματικό μηχάνημα ανίχνευσης μετάλλων,

-2- κυνηγετικά όπλα,

-262- κυνηγετικά φυσίγγια,

μαχαίρι,

-12.810- ευρώ

χρυσή λίρα,

-2- ζυγαριές ακριβείας,

2- οχήματα,

-7- κινητά,

τάμπλετ,

φακός και μεγεθυντικός φακός,

-18- φωτογραφίες που απεικονίζουν αρχαία αντικείμενα και

πλήθος εγγράφων – σημειώσεων

Η προέλευση των ανωτέρω κατασχεθέντων εικόνων, των δύο Ιερών Ευαγγελίων και του εκκλησιαστικού βιβλίου βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ θα παραδοθούν για φύλαξη και εκτίμηση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.

Τα κατασχεθέντα αρχαία νομίσματα θα παραδοθούν στο Νομισματικό Μουσείο.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση οδηγήθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου.

Η ανακοίνωση της Μητρόπολης

Ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Ιερώνυμος, όπως ανέφερε στην ΕΡΤ, έθεσε σε αργία τον ηγούμενο και τον ιερομόναχο βοηθό του έως ότου διαλευκανθεί η υπόθεση.

Η Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας ανακοινώνει ότι, λόγω εκτάκτων αναγκών που αντιμετωπίζει η Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου, προβαίνει σε αντικατάσταση των μελών του Ηγουμενοσυμβουλίου αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Εσωτερικού Κανονισμού της Μονής (Περιοδικό «ΕΚΚΛΗΣΙΑ», Παράρτημα αριθ. 13, 1/15-07-1986). Η νέα σύνθεση του Ηγουμενοσυμβουλίου έχει ως εξής:

Ηγούμενος και Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος · Μέλη: ο Μοναχός Βαρνάβας Βαδεβούλης και ο κ. Γεώργιος Μπέσκος, Νομικός Σύμβουλος της Ιεράς Μητροπόλεως και Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγιαλείας.

«Η Ιερά Μητρόπολη καλεί τους πιστούς να στηρίξουν με την προσευχή τους την Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου σε αυτήν την ιδιαίτερη περίσταση, ευχόμενοι ο Κύριος να ενισχύει και να καθοδηγεί το νέο Ηγουμενοσυμβούλιο στο έργο του» καταλήγει η ανακοίνωση.