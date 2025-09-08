Μονή Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα: Πώς έφτασε η ΕΛ.ΑΣ στις συλλήψεις για την πώληση βυζαντινών εικόνων - Real.gr

Στο Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου οδηγήθηκαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση απόπειρας πώλησης βυζαντινών εικόνων και δύο Ευαγγελίων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ηγούμενος Μονής στα Καλάβρυτα, ζητούσε το ποσό των 200.000 ευρώ για 17 βυζαντινές εικόνες, καθώς και για δύο σπάνια Ευαγγέλια, χρονολογημένα από το 1737 και το 1761.

Καθοριστική ήταν η συμβολή της αστυνομικού που εμφανίστηκε ως ενδιαφερόμενη για την αγορά εικόνων στη σύλληψη του ηγουμένου Μονής στα Καλάβρυτα , του βοηθού του καθώς και τεσσάρων ακόμα ατόμων, από το ελληνικό FBI.

Σύμφωνα με πληροφορίες, καταγγελίες που έφτασαν στην αστυνομία οδήγησαν στο να στηθεί η επιχείρηση, η οποία είχε ως κατάληξη τις συλλήψεις των δύο ιερωμένων και των υπόλοιπων φερόμενων ως εμπλεκόμενων. Γυναίκα αστυνομικός εμφανίστηκε ως υποψήφια πελάτης που ενδιαφέρεται για βυζαντινές εικόνες, με αποτέλεσμα να “πέσει” στην παγίδα ο ηγούμενος.

Καθοριστική ήταν η συμβολή της αστυνομικού που εμφανίστηκε ως ενδιαφερόμενη για την αγορά εικόνων στη σύλληψη του ηγουμένου Μονής στα Καλάβρυτα , του βοηθού του καθώς και τεσσάρων ακόμα ατόμων από το ελληνικό FBI.

Σύμφωνα με πληροφορίες, καταγγελίες που έφτασαν στην αστυνομία οδήγησαν στο να στηθεί η επιχείρηση, η οποία είχε ως κατάληξη τις συλλήψεις των δύο ιερωμένων και των υπόλοιπων φερόμενων ως εμπλεκόμενων. Γυναίκα αστυνομικός εμφανίστηκε ως υποψήφια πελάτης που ενδιαφέρεται για βυζαντινές εικόνες, με αποτέλεσμα να «πέσει» στην παγίδα ο ηγούμενος.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει ως τώρα γνωστά, ο ιερωμένος, που συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, ζητούσε για τις συνολικά 17 βυζαντινές εικόνες και τα δύο ευαγγέλια του 1737 και του 1761 ήταν 200.000 ευρώ.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες, εκτός από τον ηγούμενο και τον βοηθό του, είναι και τέσσερις ιδιώτες: ένας ιδιοκτήτης ενεχυροδανειστηρίου και η γυναίκα του, ένας μεσάζων κι ένας ιδιώτης που πουλούσε αρχαία. Όλοι έχουν συλληφθεί και έχουν οδηγηθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση στην Αθήνα, στη ΓΑΔΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη Μονή βρέθηκαν και υπεύθυνοι του υπουργείου Πολιτισμού έτσι ώστε να αξιολογήσουν την εμπορική και την αρχαιολογική αξία των ευρημάτων.

Η ανακοίνωση της Μητρόπολης

Ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Ιερώνυμος, όπως ανέφερε στην ΕΡΤ, έθεσε σε αργία τον ηγούμενο και τον ιερομόναχο βοηθό του έως ότου διαλευκανθεί η υπόθεση.

Η Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας ανακοινώνει ότι, λόγω εκτάκτων αναγκών που αντιμετωπίζει η Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου, προβαίνει σε αντικατάσταση των μελών του Ηγουμενοσυμβουλίου αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Εσωτερικού Κανονισμού της Μονής (Περιοδικό «ΕΚΚΛΗΣΙΑ», Παράρτημα αριθ. 13, 1/15-07-1986). Η νέα σύνθεση του Ηγουμενοσυμβουλίου έχει ως εξής:

Ηγούμενος και Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος · Μέλη: ο Μοναχός Βαρνάβας Βαδεβούλης και ο κ. Γεώργιος Μπέσκος, Νομικός Σύμβουλος της Ιεράς Μητροπόλεως και Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγιαλείας.

«Η Ιερά Μητρόπολη καλεί τους πιστούς να στηρίξουν με την προσευχή τους την Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου σε αυτήν την ιδιαίτερη περίσταση, ευχόμενοι ο Κύριος να ενισχύει και να καθοδηγεί το νέο Ηγουμενοσυμβούλιο στο έργο του» καταλήγει η ανακοίνωση.