Καλεντερίδης στον ANT1 για Γροιλανδία: Είτε με το καλό είτε με το κακό, θα περάσει υπό αμερικανικό έλεγχο - Real.gr
22:22, 14/01/2026
«Η Ευρώπη πληρώνει το τίμημα της υποκρισίας που έδειξε δεκαετίες τώρα σε μία αντίστοιχη περίπτωση σε σχέση με τις απειλές της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας», δήλωσε ο στρατιωτικός αναλυτής και συγγραφέας, Σάββας Καλεντερίδης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 με το Νίκο Χατζηνικολάου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ευρώπη πληρώνει σήμερα το τίμημα της υποκρισίας που επέδειξε για δεκαετίες σε ανάλογες περιπτώσεις, ιδίως απέναντι στις απειλές της Τουρκία κατά της Ελλάδα. Όπως τόνισε, ούτε η Ευρώπη ούτε το ΝΑΤΟ κινητοποιήθηκαν τότε ουσιαστικά, γεγονός που σήμερα δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο.

Ο κ. Καλεντερίδης στάθηκε ιδιαίτερα στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φέρεται να ξεκαθάρισε ότι θέλει τη Γροιλανδία με «συμβολαιογραφική πράξη». Αντίθετα, όπως επισήμανε, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνουν διατεθειμένοι να παραχωρήσουν τα πάντα χωρίς τέτοιου είδους νομική κατοχύρωση.

Κατά την εκτίμησή του, στο τέλος θα επικρατήσει η αμερικανική βούληση, όπως άλλωστε έχει διατυπωθεί: είτε «με το καλό», είτε «με το κακό», η Γροιλανδία θα περάσει υπό αμερικανικό έλεγχο. Με αυτόν τον τρόπο, όπως είπε, «νομιμοποιείται αυτή η πρακτική και όσον αφορά τα δικά μας».

Ο στρατιωτικός αναλυτής απέκλεισε το ενδεχόμενο μιας λύσης όπου οι ΗΠΑ θα πάρουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας ως ΝΑΤΟ. Όπως είπε χαρακτηριστικά, αυτό δεν το θέλει ο Τραμπ.

Ο κ. Καλεντερίδης έθεσε και ένα κρίσιμο δίλημμα: αν η υπόθεση εξελιχθεί «με το καλό», τότε το ΝΑΤΟ δεν θα διαλυθεί. Αν όμως υπάρξει αμερικανική επίθεση, τότε -όπως τόνισε- μιλάμε για το τέλος του ΝΑΤΟ.

Στο ερώτημα αν ο Τραμπ θα μπορούσε να ρισκάρει τη διάλυση της Συμμαχίας για να αποκτήσει τη Γροιλανδία, η απάντηση του αναλυτή ήταν σαφής: δεν το χρειάζεται το ΝΑΤΟ ο Τραμπ.

 

 

