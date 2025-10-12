Quantcast
Καλιφόρνια: Η στιγμή της συντριβής ελικοπτέρου σε παραλία - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr
real player

Καλιφόρνια: Η στιγμή της συντριβής ελικοπτέρου σε παραλία – ΒΙΝΤΕΟ

13:16, 12/10/2025
Καλιφόρνια: Η στιγμή της συντριβής ελικοπτέρου σε παραλία – ΒΙΝΤΕΟ

Μία συγκλονιστική εικόνα κατέγραψε ένας αυτόπτης μάρτυρας σε παραλία της Καλιφόρνια που όταν με τη κάμερα του κινητού του τηλεφώνου απαθανάτισε την αγωνιώδη προσπάθεια του πιλότου ενός ελικοπτέρου να μην πέσει πάνω σε λουόμενους.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, το ιδιωτικό ελικόπτερο χάνει ύψος και περιστρέφεται λίγο πριν τη συντριβή στο Huntington Beach της Καλιφόρνια. Στο βίντεο ακούγονται φωνές του κόσμου που προσπαθεί να σωθεί.

Σύμφωνα με το CBS, πέντε άτομα νοσηλεύτηκαν — δύο επιβαίνοντες ανασύρθηκαν τραυματίες από τα συντρίμμια και τρεις πεζοί  που χτυπήθηκαν από την πτώση του αεροσκάφους ή των συντριμμιών.

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved