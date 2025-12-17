Καλλιεργώντας το Αύριο: Η Bayer και το νέο μοντέλο αναγεννητικής γεωργίας στην Ελλάδα - Real.gr

Σε μια περίοδο που η κλιματική αλλαγή, η έλλειψη φυσικών πόρων και οι αυξανόμενες ανάγκες παραγωγής διαμορφώνουν νέες προκλήσεις για τον αγροτικό τομέα, η Bayer Ελλάς στηρίζει τους Έλληνες παραγωγούς με λύσεις που ενισχύουν την απόδοση των καλλιεργειών, ενώ παράλληλα προστατεύουν τη γη και το περιβάλλον για τις επόμενες γενιές.

Με μακρά παράδοση επιστημονικής καινοτομίας και πυρήνα της αποστολής της το «Υγεία και Τροφή για όλους», η Bayer επενδύει σε τεχνολογίες που συμβάλλουν στην ασφάλεια της τροφής, στη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και στη δημιουργία ενός πιο ανθεκτικού αγροδιατροφικού συστήματος. Η προσέγγιση αυτή εξελίσσεται διαρκώς, ανταποκρινόμενη στις νέες προκλήσεις για το έδαφος, τις καλλιέργειες και τη διατροφική επάρκεια.

Από τη βιωσιμότητα στην αναγεννητική γεωργία

Η βιωσιμότητα, με τον παραδοσιακό τρόπο που την αντιλαμβανόμασταν και εξασφαλίζαμε ως σήμερα, δεν επαρκεί πλέον για να διασφαλίσει την υγεία των εδαφών και την ανθεκτικότητα των καλλιεργειών στις κλιματικές πιέσεις και στις ανάγκες του πληθυσμού. Γι’ αυτό η Bayer προχωρά ένα βήμα παραπέρα, επενδύοντας συστηματικά στην Αναγεννητική Γεωργία, μια προσέγγιση που δεν διατηρεί απλώς τους πόρους, αλλά τους αποκαθιστά διασφαλίζοντας τη μακροχρόνια συνέχεια τους.

Το πρόγραμμα της Bayer επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

• Βελτίωση της υγείας του εδάφους, ώστε οι καλλιέργειες να αποκτούν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και να αποδίδουν καλύτερα, ακόμη και σε ακραίες συνθήκες.

• Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, μέσω πρακτικών που εξοικονομούν νερό, μειώνουν τις εκπομπές και ενισχύουν τη φυσική ισορροπία των αγροοικοσυστημάτων.

• Ενίσχυση των δεξιοτήτων των παραγωγών, με εκπαίδευση και εργαλεία που τους επιτρέπουν να εφαρμόζουν αποτελεσματικά πρακτικές αναγεννητικής γεωργίας στην καθημερινή τους παραγωγή.

Από τη θεωρία στην πράξη: συνεργασίες που αλλάζουν τα δεδομένα

Η αναγεννητική γεωργία παίρνει μορφή μέσα από δράσεις στο πεδίο, όπως η συνεργασία με τη Δ. Νομικός ΑΕ στο πλαίσιο του Food Chain Partnership για τη βιομηχανική ντομάτα. Από το 2023, το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε τρεις περιοχές της Θεσσαλίας, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των καλλιεργειών απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

Οι παραγωγοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αξιοποιούν βιολογικούς παράγοντες όπως το Serenade ASO, χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία για παρακολούθηση της υγείας και των αναγκών των καλλιεργειών σε πραγματικό χρόνο και υιοθετούν πρακτικές που αποκαθιστούν τη γονιμότητα του εδάφους και ενισχύουν τη βιοποικιλότητα.

Τα αποτελέσματα είναι ήδη μετρήσιμα: βελτιωμένη απόδοση, υψηλότερη ποιότητα παραγωγής και σαφώς μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Τεχνολογία και καινοτομία στα χέρια του παραγωγού

Η Bayer παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις που συνδυάζουν σπόρους υψηλής απόδοσης, νέας γενιάς προϊόντα φυτοπροστασίας και ψηφιακές εφαρμογές που υποστηρίζουν την παραγωγή με δεδομένα. Ανάμεσά τους, το Climate FieldView βοηθά τους παραγωγούς να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις, εξοικονομώντας νερό, ενέργεια και πόρους και αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα των καλλιεργειών.

Ο στόχος είναι ξεκάθαρος. Εξασφάλιση επάρκειας τροφίμων, ζωοτροφών και πρώτων υλών για έναν διαρκώς αυξανόμενο πληθυσμό με προτεραιότητα και προαπαιτούμενο την υπεύθυνη αξιοποίηση της διαθέσιμης γης.

Όπως τονίζει ο Μανώλης Παναγιωτόπουλος, Επικεφαλής του Τομέα Crop Science στην Bayer Ελλάς, «ο παραγωγός σήμερα έχει να διαχειριστεί πολύ περισσότερες μεταβλητές από ό,τι στο παρελθόν. Η αναγεννητική γεωργία και οι σύγχρονες τεχνολογίες μπορούν να τον βοηθήσουν να πάρει καλύτερες αποφάσεις και να προστατεύσει το χωράφι του για τα επόμενα χρόνια. Η Bayer επενδύει σε λύσεις που ενισχύουν την υγεία του εδάφους, μειώνουν τις απώλειες και κάνουν την παραγωγή πιο ανθεκτική στις κλιματικές προκλήσεις».

Με επίκεντρο της δράσης της αυτή τη στρατηγική, η Bayer συμβάλλει ενεργά στη μετάβαση σε ένα νέο, πιο υπεύθυνο και ανθεκτικό αγροτικό μοντέλο που προστατεύει τη γη σήμερα και διασφαλίζει την παραγωγή τροφής για το αύριο.