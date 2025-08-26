Καλλιεργούσε δενδρύλλια κάνναβης στην αυλή του σπιτιού του - Real.gr

Στη σύλληψη ενός άνδρα για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης στην αυλή του σπιτιού του σε περιοχή της Θεσσαλονίκης προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς.

Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκαν 24 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 150 – 210 εκατοστών, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Επιπλέον, εντοπίστηκαν μια συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 22 γραμμαρίων, μια συσκευασία με φυτικά αποσπάσματα δενδρυλλίων κάνναβης βάρους 154 γραμμαρίων και μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.