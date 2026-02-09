Καλλιθέα: Βίντεο από τη μεταφορά του 2χρονου κοριτσιού με περιπολικό στο νοσοκομείο - Η κατάσταση της υγείας του - Real.gr

Βίντεο μέσα από το περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. αποτυπώνει τις αγωνιώδεις προσπάθειες των αστυνομικών να φτάσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» προκειμένου το 2 ετών κοριτσάκι που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από σιντριβάνι στην Καλλιθέα προκειμένου οι γιατροί να το επαναφέρουν.

Το φως της δημοσιότητας είδε βίντεο στο οποίο διακρίνονται δικυκλιστές της ΕΛ.ΑΣ. να ανοίγουν δρόμο για το περιπολικό, το οποίο μεταφέρει το κοριτσάκι προκειμένου να φτάσει όσο το δυνατόν συντομότερα στο νοσοκομείο.

Διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται το 2χρονο κοριτσάκι στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων Αγλαΐα Κυριακού. Υπενθυμίζεται, ότι το παιδί έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα περίπου στις 20:00 το βράδυ της Κυριακής (8/2).

Το κοριτσάκι βρισκόταν με τους γονείς του, στην πλατεία Κύπρου στην περιοχή της Καλλιθέας, την ώρα που κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, διέφυγε της προσοχής τους και βρέθηκε μέσα στο σιντριβάνι, στο οποίο σύμφωνα με όσα υποστήριξαν αυτόπτες μάρτυρες στο ΕΡΤnews έμεινε για τουλάχιστον 10 λεπτά στο νερό.

Μέσα σε λιγότερο από 7 λεπτά το περιπολικό της Άμεσης Δράσης κατάφερε να διακομίσει στο νοσοκομείο το 2χρονο κοριτσάκι, το οποίο, ωστόσο, δεν είχε σφυγμό, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός.

Οι γιατροί κατέβηκαν από τον 5ο όροφο μέσα σε ελάχιστο χρόνο στη μονάδα ανάνηψης και άρχισαν τις προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης προκειμένου να το επαναφέρουν.

Για τουλάχιστον 50 λεπτά έκαναν προσπάθειες ανάνηψης οι γιατροί προκειμένου να το επαναφέρουν στη ζωή, καθώς δεν είχε σφυγμό και τελικά τα κατάφεραν.

Η αξονική του παιδιού δεν έχει δείξει, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα, εγκεφαλικό οίδημα, κάτι το ποίο οι γιατροί θεωρούν ότι είναι θετικό και το αποδίδουν στο γεγονός ότι είχε πέσει σε παγωμένο νερό.

Παρ’ολα αυτά, επειδή το παιδί είχε μείνει για αρκετή ώρα χωρίς οξυγόνο, τα επόμενα εικοσιτετράωρα παραμένουν κρίσιμα.