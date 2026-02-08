Καλλιθέα: Κοριτσάκι 2 ετών ανασύρθηκε από σιντριβάνι χωρίς τις αισθήσεις του - Διακομίσθηκε στο νοσοκομείο - Real.gr

Το βράδυ της Κυριακής κορίτσι δύο ετών διακομίσθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε νοσοκομείο που ανασύρθηκε από συντριβάνι στην περιοχή της Καλλιθέας.

Πιο συγκεκριμενα, το περιστατικό σημειώθηκε στην πλατεία Δαβάκη. Άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ που περνούσαν από το σημείο, ειδοποιήθηκαν για το συμβάν, έβγαλαν το παιδί από το σιντριβάνι και του έκαναν ΚΑΡΠΑ.

Το παιδί διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου γίνεται προσπάθεια για να το επαναφέρουν.

Πρόκειται για έναν 26χρονο υπήκοο Αλβανίας, ο οποίος προσήχθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου και δίνει κατάθεση για το τι ακριβώς συνέβη.