Καλλιθέα: Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα για το 2 ετών κοριτσάκι - Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι γιατροί - Real.gr

Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει από χθες (8/2) ένα κοριτσάκι, μόλις 2,5 ετών, το οποίο ενώ έπαιζε σε πλατεία της Καλλιθέας, ξαφνικά έπεσε μέσα σε σιντριβάνι και έχασε τις αισθήσεις του.

Ακολούθησαν στιγμές πανικού με εργαζόμενους καταστημάτων να προσπαθούν να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες. Αστυνομικοί το μετέφεραν σε χρόνο – ρεκόρ στο Παίδων, όπου οι γιατροί του έκαναν ΚΑΡΠΑ για 50 λεπτά και κατάφεραν να το επαναφέρουν στη ζωή. Οι γονείς του συνελήφθησαν και διατάχθηκε προκαταρκτική έρευνα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, το κοριτσάκι παραμένει διασωληνωμένο στην εντατική, με τα δύο επόμενα εικοσιτετράωρα να είναι κρίσιμα. Ωστόσο οι γιατροί έχουν έναν λόγο να είναι αισιόδοξοι. Το κοριτσάκι υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία και οι γιατροί διαπίστωσαν ότι δεν έχει οίδημα στον εγκέφαλο. Σύμφωνα με του γιατρούς, πρόκειται για θετική εξέλιξη και πιστεύουν πως αυτό οφείλεται στο γεγονός πως το κεφάλι του κοριτσιού βρισκόταν στο παγωμένο νερό για αρκετή ώρα και αυτό βοήθησε το να μη δημιουργηθεί οίδημα.

Παρά την αισιοδοξία, οι γιατροί παραμένουν επιφυλακτικοί, καθώς το παιδί υπέστη ανακοπή. «Μπορεί να εμφανίσει οίδημα τις επόμενες ημέρες», ανέφεραν στον ΑΝΤ1 οι γιατροί.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί η περιγραφή της κινητοποίησης του ιατρικού προσωπικού. Όπως ανέφερε η Κατερίνα Χαραλαμπάκου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου: «Όταν οι γιατροί του Παίδων ενημερώθηκαν πως έφτασε στο νοσοκομείο το κοριτσάκι, κατέβηκαν σαν αλεξιπτωτιστές, τρέχοντας από τον 5ο όροφο στο ισόγειο, όπου είναι η αίθουσα ανάνηψης. Πάλευαν επί 50 λεπτά και ούτε στιγμή δεν εγκατέλειψαν και μόλις άκουσαν την καρδούλα της μικρούλας, χαμογέλασαν».

Από εκείνη τη στιγμή, το παιδάκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο, σε βαριά αλλά σταθερή κατάσταση.

Το χρονικό

Το κοριτσάκι βρισκόταν με τους γονείς του, στην πλατεία Κύπρου, όταν κάποια στιγμή διέφυγε της προσοχής τους και βρέθηκε μέσα στο σιντριβάνι, στο οποίο σύμφωνα με όσα υποστήριξαν αυτόπτες μάρτυρες έμεινε για τουλάχιστον 10 λεπτά στο νερό.

Οι γονείς του παιδιού βρίσκονταν σε παρακείμενη καφετέρια της πλατείας με παρέα και το κοριτσάκι ήταν καθισμένο δίπλα τους. Λίγο μετά τις 8 το βράδυ συνειδητοποίησαν ότι το παιδί έλειπε και ξεκίνησαν να το ψάχνουν στην πλατεία. Γύρω στις 20:20 επικράτησε αναστάτωση στην πλατεία και ο πατέρας εντόπισε το παιδί μέσα στο σιντριβάνι. Τρομοκρατήθηκε και άμεσα άρπαξε το παιδί και προσπάθησε να το συνεφέρει.

Στο σημείο έσπευσε κι ένας υπάλληλος μιας παρακείμενης καφετέριας, ο οποίος έκανε ΚΑΡΠΑ στο κοριτσάκι. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος υπάλληλος φέρεται να είπε στους παρευρισκόμενους ότι είναι γιατρός, προκειμένου να τον αφήσουν να παράσχει τις πρώτες βοήθειες στο παιδί.

Το παιδί έβγαλε υγρό από τα πνευμόνια του και συνεχίστηκε η ανάνηψη. Στο σημείο έφτασαν και δικυκλιστές της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι επίσης προσπάθησαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στο κοριτσάκι. Την ίδια ώρα πέρναγε από την οδό Λασκαρίδου περιπολικό της Άμεσης Δράσης, με τον ιδιοκτήτη της καφετέριας στην οποία δούλευε ο υπάλληλος που έδωσε τις πρώτες βοήθειες στο κοριτσάκι, να τρέχει και να ενημερώνει τους αστυνομικούς.

Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν άμεσα το ΕΚΑΒ και ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνηψης του παιδιού, ωστόσο αποφάσισαν για να μη χρονοτριβήσουν περεταίρω και να μεταφέρουν άμεσα το παιδί με το περιπολικό στο «Αγλαΐα Κυριακού».